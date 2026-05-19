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白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-19 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-19 HKT

粵劇名伶白雪仙（仙姐）於今天（5月19日）迎來98歲壽辰，圈中後輩紛紛提前為她賀壽。日前有網民在社交平台Threads上載影片，分享偶遇仙姐的79歲愛徒陳寶珠與其兒子楊天經的片段。從影片可見，陳寶珠與兒子現身，準備前往為仙姐賀壽，現場早已有大批影迷冒雨守候，場面熱鬧，足見陳寶珠的魅力不減當年。

陳寶珠與影迷親切交流如老朋友

影片中，陳寶珠甫現身，一眾資深影迷便蜂擁而上，熱情地與偶像互動，情況絕不遜於現今年輕人追捧偶像的狂熱。陳寶珠亦表現得非常親民，不但與影迷親切交流，更細心關懷他們的近況，問候身體，盡顯溫柔體貼的一面。據影片旁白透露，這些長情影迷追隨陳寶珠超過半世紀，與偶像一同成長，風雨不改的支持，實在令人動容。

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陳寶珠影迷超長情令網民驚訝

這次「野生捕獲」事件，不但讓外界一窺陳寶珠與師傅白雪仙的深厚情誼，更意外地展現了資深藝人與其影迷之間數十年如一日的真摯情感。不少網民看後都大為驚訝，紛紛讚揚陳寶珠親民貼地，更對影迷們的長情與堅持表示敬佩，這種傳統的追星文化，在現今的娛樂圈中實屬難能可貴。

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