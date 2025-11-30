Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

97歲白雪仙豪宅設宴悼念粵劇名伶任劍輝逝世36年 陳寶珠梅雪詩陪伴在側展深厚師徒情

影視圈
一代粵劇名伶任劍輝（任姐）逝世36周年，其生前最佳拍檔白雪仙（仙姐）一如往年，在位於跑馬地的家中為任劍輝舉行簡單的紀念活動。資深傳媒人汪曼玲昨晚（29日）在IG上分享了多張照片，讓外界得以一窺這場充滿思念與溫情的聚會。照片中，白雪仙的愛徒陳寶珠與梅雪詩（阿嗲）均陪伴在側，場面溫馨。

97歲白雪仙精神矍鑠

現年97歲的白雪仙，在照片中精神矍鑠，容光煥發。白雪仙穿上黑色上衣，化上簡單的妝容，保持著從容與優雅，與親友徒弟們相聚紀念故人。白雪仙安坐席前，由多位後輩陪伴在旁，面露微笑合照。

陳寶珠、梅雪詩素服陪伴

作為白雪仙的愛徒，陳寶珠與梅雪詩（阿嗲）每年此時都會陪伴師父，共度這個特別的日子。從照片可見，60年代的影壇巨星陳寶珠穿著白色上衣，打扮素雅，雖已年屆78歲，但風采不減當年。而阿嗲則以簡潔的黑白間條上衣示人，兩人緊隨師傅身旁，流露出對師父的關懷及對任劍輝的尊敬，師徒情誼深厚，不言而喻。

白雪仙前緋聞男友近況曝光？

