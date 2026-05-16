TVB新劇《香港探秘地圖》5.18首播 黎耀祥龔嘉欣大鬥法 拆解華富邨UFO等7大都市傳說

TVB全新靈異輕喜劇《香港探秘地圖》即將於5月18日（星期一至五晚8時30分）於翡翠台重磅首播！這部由《靈戲逼人》金牌監製王偉仁操刀，李昊、陳可兒編審的新劇，由視帝黎耀祥與視后龔嘉欣領銜主演，聯同丁子朗、倪嘉雯（Carmen）、孔德賢等上位小生花旦，帶領觀眾以全新視角探索香港的神秘面紗。想知道這部融合「靈異頻道」與「網紅流量」話題的劇集有何看點？即看下文劇情劇透與角色亮點！

黎耀祥、龔嘉拆解7大香港都市傳說

《香港探秘地圖》劇情以7大為港人熟知的香港都市傳說為故事藍本，當中包括充滿神秘色彩的大學校園傳說、片場靈異事件、華富邨UFO目擊記錄，以及離奇的結界之謎等，懸疑感十足。

劇中，龔嘉欣飾演極度崇尚科學與邏輯思維的女主角「畢萍」，她決心透過深入探討各式各樣的都市傳說，誓要拆穿由黎耀祥飾演的風水大師「莊一臣」的神棍真面目！「邏輯女」大戰「風水大師」，視帝視后同台激鬥火花四濺，絕對是劇集的一大核心看點。

相關閱讀：香港探秘地圖丨黎耀祥龔嘉欣再度合作演鬥氣怨家 丁子朗獲邀做LOONG 9-S演唱會嘉賓要度期 孔德賢否認向關楓馨獻殷勤

倪嘉雯成全劇「搞笑擔當」

除了黎耀祥與龔嘉欣的精彩對決，劇中幾位備受力捧的新世代演員同樣搶鏡。其中飾演「王秀儀」的倪嘉雯（Carmen）堪稱全劇的「搞笑擔當」！劇中身為「A0（母胎單身）」的她是一個極度迷信、為求脫單無所不用其極的「神經質戀愛腦」。倪嘉雯不僅會以青春可愛的「馬尾鬢辮少女Look」示人，更會破天荒貼上假鬍鬚反串演出，超大反差極具喜感，保證令觀眾「笑爆嘴」。

至於造成倪嘉雯A0的幕後黑手，竟是飾演「渴望見鬼導演仔」高文彬的丁子朗！兩人在劇中恩怨極深，笑料百出。此外，飾演畢萍弟弟「畢鳴」的孔德賢亦會因為一個「美麗的謊言」與Carmen不打不相識，引發連番錯摸的爆笑感情線，非常值得期待。

相關閱讀：魔音女團｜倪嘉雯選女團靠「表情包」電暈韓籍導師 仙氣外貌激似陳自瑤實為中大學霸

《香港探秘地圖》諷刺流量為王時代

《香港探秘地圖》不僅是一套靈異喜劇，製作團隊更巧妙地將現代「靈異頻道」及「YouTuber」元素融入劇中，令劇集更具時代感。透過探秘頻道網紅的職業視角，劇集深入探討現代人為了追逐「流量」與點擊率，如何在螢幕背後對神秘力量產生渴求與盲從。故事幽默地諷刺了當代社會迷失於網絡洪流中的荒誕現象，讓觀眾在歡笑與驚悚中獲得共鳴。

《香港探秘地圖》劇集播出資訊