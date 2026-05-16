女行團｜前「J2女神」梁凱晴全裸歎土耳其浴  胸前春光「霸氣側漏」極吸睛  比堅尼放題任睇

現年29歲、被封為前「J2女神」的梁凱晴（Nina），自2022年離開TVB後，事業發展依然亮眼。她為HOY TV主持的旅遊節目《女行團》將於明晚（16日）播出，為了宣傳，Nina今日於個人IG上載多張在杜拜拍攝時的性感福利圖，其中一張近乎全裸享受土耳其浴的照片，更是極度養眼，引來大批粉絲留言大讚，稱「流晒鼻血」！

梁凱晴全裸歎土耳其浴

從梁凱晴上載的宣傳照可見，為了節目效果，她作出了極大膽的嘗試。其中一張照片中，她全身赤裸，俯伏在雲石浴床上，準備接受當地的土耳其浴。鏡頭下，她光滑的玉背一覽無遺，而豐滿的側乳線條亦若隱若現，下半身僅用一條毛巾作遮掩，性感程度破表，畫面引人遐想。

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梁凱晴愛玩泡泡

梁凱晴在帖文中興奮表示，一直都超愛玩泡泡，這次在杜拜拍攝豪華土耳其浴，終於一圓夢想，她形容：「全身被蓋滿泡泡，感覺真的很新奇。」除了土耳其浴，今輯《女行團》中，梁凱晴還會有多個以比堅尼泳裝出鏡的片段，大騷其火辣身材，相信粉絲們必定相當期待。

梁凱晴第四度到訪杜拜

雖然這已是梁凱晴第四度到訪杜拜，但她表示每次都有全新體驗。這次拍攝行程緊湊，在杜拜逗留了9天，每日早出晚歸，爭分奪秒拍攝，最終剪輯成3集內容。她笑言，由於是乘搭夜機出發，一落機便馬上趕去拍攝駱駝賽跑，更要跟攝影團隊一邊開車一邊追著駱駝跑，場面搞笑。此外，她還體驗了乘坐超長粉紅色豪華轎車、在水上開跑車、參觀航空展上的戰機，以及品嚐超巨大漢堡等，行程相當豐富。

梁凱晴母親為台灣人

梁凱晴擁有高顏值及驕人身材，父親為香港人，母親為台灣人，因此能說流利廣東話，深受香港觀眾喜愛。自離開TVB後，她除了在其他電視台亮相，亦努力經營個人YouTube頻道，繼續在幕前發光發熱。

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