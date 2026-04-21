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女行團丨DJ樂宜挑戰電視性感極限 全裸歎Spa胸前春光若隱若現 「收音位置」睇到噴血

影視圈
更新時間：15:00 2026-04-21 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-21 HKT

「DJ女神」樂宜（Lokyii）向來以火辣身材和性感形象深入民心，近日她拍攝HOY TV節目《女行團》旅遊曼谷，並且大派福利，換上多套性感戰衣，享受五星級水療，全程展現她豐滿曲線和陽光活力，讓觀眾大飽眼福。旅程中，樂宜換上多套精心搭配的服裝，其中一套貼身的黑色吊帶背心，完美勾勒出她傲人的上圍和纖細的腰肢，盡顯其S形曲線。

樂宜全裸享受按摩挑戰電視尺度

樂宜之後前往豪華的五星級酒店，享受天堂花園般的按摩水療，在鏡頭前大方展現玉背，接受香薰精油和草藥球按摩，肌膚光滑細膩，玲瓏浮凸的曲線在俯臥時若隱隱現，場面香艷，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋之外，網民更好奇樂宜支咪收藏位置，原來她將無線咪放於乳溝之間，令網民噴血。

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樂宜穿上多套性感衣著大派福利

動靜皆宜的樂宜，亦帶大家到訪了曼谷的「美食天堂」，她再次穿上另一件緊身的啡色小背心，品嚐了泰式美食。在整趟旅程中，樂宜不僅展現了她敢玩敢食的活潑一面，更以多變的性感造型，大方展示其引以為傲的豐滿身材，為觀眾帶來了一場充滿陽光和性感魅力的曼谷之旅。

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