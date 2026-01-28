Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美女廚房女星泳池邊半躺晒火辣身材 衝擊網民視覺 變身DJ女神

更新時間：22:56 2026-01-28 HKT
發佈時間：22:56 2026-01-28 HKT

 

現年33歲的樂宜（Lokyii），擁有甜美的外貌，加上身材出眾，2018年在TVB的綜藝節目《美女廚房》中擔任美女學徒，因而受到注目。其後轉型做DJ在酒吧夜場打碟，更有「DJ女神」稱號，她亦曾入選網站「全球最性感DJ」第8名。最近樂宜就在其IG上載火辣性感相，看得網民流口水！

樂宜衝擊網民視覺

樂宜日前分享了一輯旅行時的噴血級水著靚相，照片中的她穿上黑色三點式泳衣，躺在無邊際的泳池邊的梳化上，拿着一個椰青，擺出誘人甫士，其Big爆身材及完美Body曲線展露人前，加上其側身半躺在姿勢，令身上的紋身若隱若現，完全衝擊網民視覺，火辣指數爆燈！

相關閱讀：《美女廚房》火辣女星穿內衣趷籮教襯衫 曾跟娛圈「男神」做性伴侶爆對方持久度

樂宜瘋狂吸Like

此外，還有一輯去年聖誕在夜場打碟的派對照片，充滿節日氣氛，她發文寫道：「About December of last year！上年的更新速度有點慢了，今年開始努力update，最近要補充多點正能量。」看得網民心心眼狂畀Like，並大讚身材超索：「Beautiful body」、「索爆」等。

相關閱讀：《美女廚房》女星曾被騙400萬  再做生意穿幼帶比堅尼上船宣傳  擺超性感姿勢極吸睛

