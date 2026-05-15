姜濤收運輸署「停牌」通知　P牌被吊銷要重考路試  早前認不小心駕駛罰款1000元

男團MIRROR成員姜濤，就2025年11月28日凌晨約4時於堅道不小心駕駛案認罪判罰$1000。庭上披露他為伸手拿帽分心撞毀護欄，同時揭露他於2025年12月23日曾因衝紅燈及未掛P牌，另被罰款$1200。當以為案件告一段落，據知，姜濤近日收到運輸署的停牌通知，須即時停止駕駛及重考駕駛執照。

姜濤曾指暫不敢再揸車

姜濤早前在案件判決後，曾回應承諾會引以為鑑。對於無掛P牌，他解釋：「印象中有掛P牌，可能揸車嗰陣震跌咗。」又透露涉事車輛已維修，但暫時「不敢再揸」，坦言需要「學好揸車」重拾信心，又笑稱因「屋企得我一個有車牌」，不捨得賣車，寧願將車泊在停車場欣賞。

相關閱讀：姜濤不小心駕駛案判罰款1000元 P牌仔曾駕寶馬IX撞毀 留陰影暫換日本車代步

姜濤要再考路試

姜濤在案件完結後收到運輸署的停牌通知，須即時停止駕駛。據了解，在P牌期間被停牌，其暫准駕駛執照會被取消，需要重新報考路試，由頭再考過車牌。姜濤是在2025年年初考獲車牌，至今僅約一年便面臨停牌及重考的局面。

相關閱讀：姜濤回應不小心駕駛罪成 親解冇掛P牌之謎：可能揸車嗰陣震跌咗 撞車後要「學好揸車」