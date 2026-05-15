49歲陳彥行餅印女樣貌甜美可愛 拒復出拍戲自嘲「太肥」 愛女生父之謎再引揣測

49歲的陳彥行，自2024年被爆出已秘密誕下一女後，一直對家庭生活極為低調，尤其對女兒的樣貌更是保護有加。然而，隨著女兒日漸長大，她亦逐漸放下防備，不僅在社交平台分享母女溫馨日常。近日，她更罕有地攜同愛女Paris一同出席公開活動，以一身華麗的民族服裝，驚艷全場。女兒可愛的模樣，亦再次在大眾面前曝光，瞬間成為全場焦點。不過，當被問及復出拍戲的計劃時，她卻謙虛婉拒，而關於女兒生父的身分，至今依然是娛樂圈一大謎團。

陳彥行母女檔行時裝騷

淡出幕前多時的陳彥行，與女兒Paris以「母女檔」上陣，穿上同款設計、色彩鮮豔的紅色民族服飾，從頭飾到衣著都一絲不苟，充滿異域風情，在「百變民族服Catwalk」比賽中，成為最搶鏡的組合之一。從現場流出的影片可見，行姐雖然略帶靦腆，但面對鏡頭依然笑容滿面，盡顯昔日風采。當被問到何時會再與觀眾見面、重返幕前拍戲時，她先是搖搖頭，笑著自嘲道：「咁肥無人搵我拍㗎喇！」事實上，畫面中的她皮膚緊緻，神采飛揚，完全不像年近半百，不折不扣是凍齡美人。

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陳彥行愛女盡得媽媽優良遺傳

陳彥行愛女Paris，穿著迷你版的民族服裝，紥著可愛的小辮子，全程乖巧地跟在媽媽身邊，一雙靈動的大眼睛像極了媽媽，五官精緻，完全遺傳了媽媽的優良基因，引來現場賓客及網民一致大讚「好可愛」。自從陳彥行承認已為人母後，外界對於孩子生父的身份一直充滿好奇。早前曾有傳聞指，有相識20年的「閨密」向外爆料，稱女兒的爸爸是著名藝人黃子華的司機。事後陳彥行在社交平台上怒斥被朋友出賣，但始終沒有透露爆料者及孩子生父的真實身分，只表示「就算別人不仁我也不一定要不義的」，為事件留下更多懸念。

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