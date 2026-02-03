Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳彥行認秘密生女後大方晒家庭生活 4歲女兒自信爆棚超爆笑：因為我靚 老公身份仍然成謎

影視圈
更新時間：15:00 2026-02-03 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-03 HKT

現年49歲的陳彥行自2024年被爆出已秘密生女後，雖然對老公的身份依然保密到家，但對於分享家庭生活則變得越來越大方。昔日對女兒樣貌極力保護的她，如今不時在facebook分享母女日常，讓大家一同見證女兒的成長。

陳彥行為女兒打扮靚靚睇戲

近日，陳彥行再於facebook上載了女兒的可愛照片及影片。從照片中可見，女兒精心打扮成電影《優獸大都會2》中的兔仔警員朱迪（Judy Hopps），造型維妙維肖，相當可愛。其中一張照片中，女兒站在《優獸大都會2》的宣傳佈景板前，手持戲票，原來是陳彥行帶她去看電影。

相關閱讀：陳彥行淚別亡父喊到眼腫！趴棺木前望父親遺體最後一面 怕觸景傷情避跟風做一事

陳彥行女兒童言童語萌翻網民

在另一段影片中，陳彥行問穿著朱迪戲服的女兒，老師送了甚麼給她。女兒一臉認真地拿出老師送的卡片，並用童言童語解釋獲老師贈禮物原因：「呢個係因為我靚」，天真爛漫的回答讓鏡頭後的陳彥行也忍俊不禁。女兒還解釋另一份禮物是因為卡片盒子「爛咗」，童言童語萌翻一眾網民。陳彥行亦在帖文中感謝老師，大讚：「老師真係好有愛心，畀咗好多信心佢。」

自從公開為人母的身份後，陳彥行樂於分享女兒的點滴，從可愛的打扮到天真的對話，無不流露出滿滿的母愛。網民們紛紛留言大讚女兒可愛，並表示很高興看到陳彥行享受家庭生活。

相關閱讀：陳彥行另一半曝光？神秘男現身安息禮送別陳爸爸 3歲女外貌似足媽咪

梁思浩疑暗示與陳彥行友情不再？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
20小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
21小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
21小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
21小時前
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
00:11
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
突發
5小時前
一次大戰期間使用的炮彈大小不一，事件中炮彈約20厘米長。
炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈
即時國際
4小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
02:09
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
17小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
19小時前
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔 除衫狂撩前港姐亞軍 憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
影視圈
6小時前