陳彥行認秘密生女後大方晒家庭生活 4歲女兒自信爆棚超爆笑：因為我靚 老公身份仍然成謎

現年49歲的陳彥行自2024年被爆出已秘密生女後，雖然對老公的身份依然保密到家，但對於分享家庭生活則變得越來越大方。昔日對女兒樣貌極力保護的她，如今不時在facebook分享母女日常，讓大家一同見證女兒的成長。

陳彥行為女兒打扮靚靚睇戲

近日，陳彥行再於facebook上載了女兒的可愛照片及影片。從照片中可見，女兒精心打扮成電影《優獸大都會2》中的兔仔警員朱迪（Judy Hopps），造型維妙維肖，相當可愛。其中一張照片中，女兒站在《優獸大都會2》的宣傳佈景板前，手持戲票，原來是陳彥行帶她去看電影。

陳彥行女兒童言童語萌翻網民

在另一段影片中，陳彥行問穿著朱迪戲服的女兒，老師送了甚麼給她。女兒一臉認真地拿出老師送的卡片，並用童言童語解釋獲老師贈禮物原因：「呢個係因為我靚」，天真爛漫的回答讓鏡頭後的陳彥行也忍俊不禁。女兒還解釋另一份禮物是因為卡片盒子「爛咗」，童言童語萌翻一眾網民。陳彥行亦在帖文中感謝老師，大讚：「老師真係好有愛心，畀咗好多信心佢。」

自從公開為人母的身份後，陳彥行樂於分享女兒的點滴，從可愛的打扮到天真的對話，無不流露出滿滿的母愛。網民們紛紛留言大讚女兒可愛，並表示很高興看到陳彥行享受家庭生活。

