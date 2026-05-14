盧惠光因被逼做一件事好憎成龍 拍片親揭秘聞真相 追隨30年傳因10萬遣散費有嫌隙

67歲的盧惠光，曾是80年代的動作演員，加入成家班後，不單成為成龍的左右手與及出演多部動作片，兩人合作長達三十年。但在2009年，二人友情不再，當時有傳盧惠光遭到成龍無情「炒魷魚」，且僅獲10萬元遣散費。這對於當時與前妻黎淑賢經歷離婚，正面臨失業，還要獨力撫養兩名兒子的盧惠光來說，無疑是雪上加霜，兩人交惡、反目的傳聞也因此甚囂塵上。時隔多年，這段恩怨似乎迎來了真正的解答。日前，盧惠光在內地社交平台上發布了一段影片，親自出面剖析他與成龍大哥之間的真實關係。

盧惠光被成龍賞識由小嘍囉變大反派

影片一開頭，盧惠光就語出驚人地拋出一句：「當時我拍《醉拳2》嗰陣時，我真係幾憎成龍。」這句話立刻觸動了網民的神經，以為他終於要大爆當年與成龍的恩怨情仇。但事實上，這份「憎恨」並非來自金錢糾紛，而是源於片場的嚴苛要求。盧惠光回憶道，其實在《醉拳2》開拍初期，他根本不是飾演那個令人聞風喪膽的大反派，而是只被安排做一個反派身邊的閒角小弟。不過，由於出身武打底子，盧惠光即使在嘉禾片場等待成龍埋位拍戲的空檔也從不懈怠，每天都會在樓梯旁邊拉筋，一擺就是半個小時的「一字馬」，雙腿永遠保持著極致的拉伸姿勢。正是這份堅持與出眾的柔軟度，最終吸引了成龍的目光。

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盧惠光學米高積孫舞步蛻變成經典踢腿

成龍慧眼識英雄，為盧惠光帶來了轉機，但也同時帶來了地獄般的考驗。盧惠光憶述，有一天吃完飯後，成龍突然對他說：「喂不如咁啦，你做大反派，我畀機會你。你在兩個禮拜之內，將個一字馬擺過天空（頭上）！」聽到這個近乎不可能的任務，盧惠光當場嚇呆。更令人意想不到的是，為了讓這個反派的腿法更具個人特色與視覺衝擊力，成龍甚至要求他去參考米高積遜（Michael Jackson）的舞步節奏與肢體動作！成龍希望盧惠光能將米高積遜那種流暢、獨特且帶有極強控制力的風格，融入到他的泰拳與一字馬腿法之中，創造出一種前所未見的武打節奏。面對大哥「你做唔做呀？」的反問，盧惠光咬牙答應：「肯定做啦！」為了將腿踢到頭上並展現出如米高積遜般的靈動節奏，他隨後展開了瘋狂的苦練。他笑言當時真的是「苦到自己喊」，但正是這份被逼出來的潛能，造就了《醉拳2》中那個腿功出神入化、令人驚艷的經典大反派。

盧惠光離婚後照顧兩子拒上北京

除了經典的「朝天一字馬」，盧惠光在影片中也特別提到了《醉拳2》結尾那場極具視覺震撼的工廠大戰。他透露，當時要把成龍踢下火堆的戲份，現場燃燒的是高達三百多度的真火。為了安全起見，工作人員在開拍前一分鐘瘋狂撒鹽降溫，即便如此，高溫依然令人窒息。盧惠光表示那場戲NG了十幾次，當最後把成龍拉出來時，大哥的手已經被嚴重燒傷、燙到脫皮，必須狂擦藥膏。看到成龍如此搏命，盧惠光由衷敬佩，這也是他雖然嘴上說「憎」，心底卻充滿感恩與敬畏的原因。至於2009年的「炒魷魚」事件，盧惠光接受訪問時也早已澄清，當時成龍有詢問他是否願意一同上北京，但盧惠光離婚後，要留在香港照顧兩個兒子，因此果斷拒絕，雙方才協議和平解散，而盧惠光前妻黎淑賢於2023年輕生離世，令人不勝唏噓。

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黎淑賢生前相片：