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王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切

影視圈
更新時間：10:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-14 HKT

56歲的王菲，近日因為一張合照衝上熱搜，熟悉王菲的粉絲都知道，平時她被媒體或路人野生捕獲時，大多是自帶一種高冷氣場，影相時也無甚表情，給人一種距離感。然而，這次曝光的一組新鮮近照，卻徹底打破了這個固有印象。照片中的王菲，身旁站著一名神秘鬍男子，王菲當時將一頭濃密的秀發隨意地紮成了一個丸子頭，她那堪稱「逆生長」的顏值狀態，完全看不出真實年齡，但皮膚依舊白皙透亮、緊緻細膩，整個人散發著一種由內而外的從容與光采。而在鏡頭前，她不僅沒有了往日的清冷，反而笑容燦爛得如同少女一般，這種極度放鬆且愉悅的狀態，讓不少網民驚呼：「天后這狀態簡直是太無敵」，同時關注鬍鬚男子的身分。

王菲被神秘鬍鬚男攬腰仍保持笑容

照片中，王菲與鬍男的互動極為親密，更讓全網震驚的是，這位男士的一隻手居然直接摟住了王菲的纖腰，而王菲在圈中以界限感強著稱，極少與圈內外人士在公開場合有如此親密的肢體接觸。不僅如此，王菲自己也顯得極為享受這份親暱，她的一隻手也十分自然地搭在對方的肩膀上，兩人頭靠著頭，對著鏡頭笑得無比開懷。此外，亦有網民認為王菲的重要部位疑似跟對方有接觸，引起全網熱議。

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與王菲親密合照男子竟是神級錄音師

與王菲親密合照的男子，原來是她新歌《主角》的搭檔，神級錄音師吳澎。他曾操刀多部火爆劇集的影視原聲製作，包括《長安十二時辰》、《短歌行》、《長相思》等歌曲的混音及母帶處理，此外，《海上牧雲記》、《裝台》、《獵狼者》及《掃黑風暴》等，聲音處理皆出自他手。真相大白後，網民指吳澎曾透露跟天后合作，緊張到手心冒汗，現在居然敢直接上手攬腰。

王菲擁「鬆弛感」成凍齡秘訣

不過網民更關注相中王菲的凍齡狀態，紛紛探討她如何保持這樣完美的外貌，有指王菲之所以狀態這麼好，全靠她極度自律的作息，每天晚上9點準時睡覺。然而，真正了解王菲的人都會明白，她的「凍齡秘籍」從來都不僅僅是早睡早起這種表面的自律，更多的是源於她那種永遠忠於自我的「鬆弛感」，才是最佳的「抗老濾鏡」。

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