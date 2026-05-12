59歲王祖賢罕除口罩露全貌 談家事自爆被逼入行：一度覺得自己命苦 揭當紅息影真相

現年59歲，曾因電影《倩女幽魂》系列紅遍亞洲的一代女神王祖賢，其玉女氣質與脫俗美貌深植人心。淡出幕前後，她移居加拿大潛心修佛，生活極為低調。直至近年，王祖賢開設小紅書與抖音等社交平台帳號，偶爾分享在加拿大的生活點滴，外界才得以一窺她的近況。近日她罕有公開全貌受訪，談及家庭事，引起關注。

王祖賢罕除口罩受訪

以往王祖賢分享的照片大多戴著口罩，鮮有公開全貌，偶爾流出的正面照總會引發網民對其樣貌變化的熱烈討論。日前母親節，王祖賢在抖音頻道發布了一段影片，罕有地以無口罩的樣貌與觀眾見面。影片中，她與幾位年輕人圍坐談心，分享了自己與母親的往事。王祖賢坦言，自己小時候其實並不嚮往演藝圈，是母親懷有「明星夢」，從小就帶著她四處試鏡。

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王祖賢不斷試鏡曾感命苦

王祖賢回憶道，小時候只要在試鏡時表現得像根木頭，回家路上就會被母親一路敲頭懲罰。母親甚至為了替她報名，不惜省下一整個禮拜的菜錢。在母親的期望與壓力下，她感覺自己是為了「買她的願望」而活，一度覺得自己命苦。

王祖賢在片中反思，正因為母親當年那份笨拙的「望女成鳳」的期望，雖在無形中成就了她，但也讓她在事業高峰時感到迷茫，開始質疑人生的意義，最終選擇放下一切，尋找內心的平靜。這段真情流露，讓外界看到了女神背後不為人知的成長故事與心路歷程。

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