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謝賢狄波拉珍貴家庭照流出  謝霆鋒極鬼馬星味濃  謝婷婷細仔未滿1歲識做一動作超資優

影視圈
更新時間：16:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-12 HKT

移居加拿大展開新生活的謝婷婷（Jennifer）現年43歲，自從先後誕下大女Sara及細仔Brooklyn後，一直專注於家庭生活，與外籍男友Mathew一家四口樂冶融融。適逢母親節，這位兩子之母特別在社交平台大派福利，公開了多段家庭影片及珍貴舊照，藉此向遠在香港的母親狄波拉送上遙距祝福。

謝婷婷分享往日珍貴家庭照

在謝婷婷曝光的舊相片中，最為網民津津樂道的莫過於一張距今約35年的全家福。相中的謝賢和拉姑正值盛年，兩人打扮入時，巨星風采表露無遺。而年幼的謝霆鋒與謝婷婷亦相當搶眼，哥哥穿上全套蜘蛛俠戰衣大擺威風甫士，妹妹則打扮成嬌俏的白雪公主，一家四口完美示範了何謂「明星家族」的氣場。至於另一張相片則呈現了拉姑有別於幕前的一面，只見她戴上眼鏡、衣著低調，緊緊抱著一對年幼的兒女合照，展現出洗盡鉛華後的慈母本色。

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狄波拉湊孫極開心

除了懷舊照片，謝婷婷更附上了拉姑之前飛赴當地探望孫兒的歡樂時光。影片裡，拉姑在商場親自推著細孫仔Brooklyn的嬰兒車，謝婷婷的外籍男友Mathew亦在旁陪同。拉姑抱著外孫時流露出滿滿的喜悅，笑得見牙不見眼，三代同堂的畫面極之溫馨，也難怪謝婷婷與大女Sara都直言十分掛念這位好婆婆。

謝婷婷向天下母親致敬

如今已為人母的謝婷婷，趁著佳節亦有感而發。她以英文寫下感性長文，向世上所有扮演著母親角色的人致敬——不論是生母、養母、單親媽媽、準媽媽，甚至是曾經歷喪子之痛的女性，她都大讚她們無比偉大及非凡。謝婷婷最後更向拉姑深情告白，直言非常愛對方及想念對方，慨嘆若然大家能住得近一點就好。

謝賢最細孫仔是「資優兒童」

值得一提的是，謝婷婷分享的另一段短片更意外曝光了細仔的驚人成長進度。片中未滿一歲的Brooklyn一見到公仔遮擋著視線，隨即手舞足蹈地興奮起來，更單憑雙臂發力撐起全身，成功挑戰站立！超強的運動天賦與學習能力，絕對稱得上是贏在起跑線的「資優兒童」，引來不少網民留言大讚BB活潑精靈。

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