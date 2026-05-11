江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱

22歲的熊子逸，曾在TVB人氣劇集《親親我好媽》中飾演江美儀的細女「嚴茜聰」一角，當年憑藉精靈乖巧的模樣與自然的演技成功入屋，那份青澀與純真至今仍留在不少劇迷心中。然而，她在拍畢該套劇集後，卻出乎意料地選擇了急流勇退，徹底息影。當時年紀輕輕的她，毅然決定與哥哥一同遠赴新西蘭求學，少在公眾視野及幕前露面。不過，時光飛逝，長大後的熊子逸仍不時會在社交平台上更新個人近況。早前她的近照在網上瘋傳，其「女大十八變」的成熟樣貌，與突飛猛進的傲人身材瞬間引起網民討論。

熊子逸由清純童星變身金髮辣妹

熊子逸昔年遠赴新西蘭留學，如今已經長得亭亭玉立，與9年前在劇集裡那個充滿稚氣的小女孩已經大不相同。當年那個13歲的清純小學生，現今熊子逸染了一頭極為搶眼的金髮，在陽光照耀下更顯得肌膚白滑。不僅如此，她的五官輪廓也褪去了昔日的嬰兒肥，變得比小時候更加立體，五官精緻。而最令網民感到無比震驚的，莫過於她那豐滿的身材，面對她如此巨大且驚艷的視覺轉變，網民紛紛表示震驚：「這真的是同一個人？」、「完全認唔出」，對她的華麗蛻變感到難以置信。

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熊子逸曾目睹表哥慘死

熊子逸過去在電視螢幕前總是展現出天真無邪、可愛活潑的一面，為觀眾帶來不少歡樂，但其實在她燦爛的笑容背後，童年時期，卻經歷了常人難以想像的巨大創傷與悲痛。在她年僅9歲的時候，曾親眼目擊表哥不幸被跳樓婦人壓死的慘況，這難以磨滅的畫面在她幼小的心靈留下了極深的陰影；禍不單行的是，親愛的弟弟又因血癌不幸離世；隨後，她更經歷了父母離異的家庭變故。接二連三的沉重打擊，讓年幼的她內心承載著莫大的悲痛與壓力，一度患上抑鬱症。

薛家燕贈2萬元給熊子逸看心理醫生

熊子逸後來進入了薛家燕開設的藝術中心修讀課程，薛家燕察覺到她深受情緒困擾，不僅給予她無微不至的關懷，更慷慨地出資2萬元，讓她去尋求專業心理醫生的幫助。在心理醫生的專業治療與前輩的溫暖扶持下，熊子逸才一點一滴地成功走出重重陰霾，勇敢渡過了人生的黑暗難關。

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