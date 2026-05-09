郭富城衢州演唱會前出巡吃麻辣火鍋  大量彪悍保鑣護駕顯天王霸氣  網民錯重點：天王好嬌小

現年60歲的天王郭富城即將在浙江衢州舉行演唱會，向來是「無辣不歡」的他，在開唱前夕也不忘滿足口腹之慾。昨晚，郭富城被發現在工作人員及大批保鑣護送下，現身當地一家著名的麻辣火鍋店，大快朵頤，其天王級的排場，盡顯霸氣！

郭富城吃火鍋勁大陣仗

郭富城當晚乘坐專車抵達火鍋店門外，車門一開，隨即有十多名身穿黑衫黑褲、身材彪悍的保鑣一擁而上，將他密不透風地包圍起來，形成一道人牆，從馬路邊一直護送到店舖門內。當日郭富城身穿深色Polo衫和長褲，打扮低調，並戴上口罩。雖然他一路上低頭快步而行，似乎不想被其他食客認出，但身後緊隨著的龐大團隊，反而令他成為全場焦點，陣仗之大，引來店內外不少人圍觀。到離開時，同樣是「前呼後擁」的盛大場面，天王氣勢展露無遺。

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郭富城被讚嬌小可愛

雖然整個過程氣勢十足，但影片曝光後，不少網民卻將重點放在郭富城的身材上。有人留言指他「嬌小可愛呢」，更有網民表示「他真的好嬌小，可想而知方媛有多小只」，意外的留言令人忍俊不禁。

郭富城受爸爸訓練變麻辣狂迷

眾所周知，郭富城是演藝圈中著名的「麻辣鍋狂熱分子」。他對火鍋的熱愛長達二十多年，尤其鍾愛台灣老字號麻辣鍋名店「太和殿」。而在香港，他亦曾為火鍋店開幕禮擔任嘉賓，當時老闆更豪氣送上一張「一世任食卡」，讓郭富城又驚又喜，當時他更開玩笑說：「那我可要保持健康，才能一直吃下去。」郭富城也曾透露，自己對辣的喜愛源自父親，小時候爸爸常在宵夜時訓練他吃辣，久而久之便培養出了無辣不歡的飲食習慣。

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