蘇志威「登六」獲隊友送樂悠咭 郭富城任草蜢紅館騷尾場嘉賓 四子齊擺經典單腳企甫士

香港殿堂級男團草蜢出道40周年，於紅館舉行七場「GRASSHOPPER THREE IN LOVE草蜢演唱會2026」，昨晚圓滿成功，全場爆滿，三度encore反應熱烈。尾場壓軸表演嘉賓郭富城，合唱《失戀》和《唱這歌》，四子齊做經典單腳企招牌甫士，還有城城自創最潮口號及動作「聽我講，一齊企硬撐草蜢」，觀眾起哄掀高潮！

蘇志威生日獲贈樂悠咭

昨日「登六」壽星仔蘇志威，台上收蔡一智和蔡一傑紅包，並分別與壽星仔咀嘴。原來紅包內是一張「樂悠咭」，蘇志威說：「我覺得我攞呢張『樂悠咭』無愧，三個喺屋村打出嚟嘅香港三人組合，為香港音樂圈40年做咗好多嘢，我值得。」然後全場大合唱生日歌，蘇志威好感動，說：「好開心呢度有1萬2千人同我擺60大壽，係個天俾我嘅恩賜！」昨晚尾場，寰亞傳媒集團行政總裁林孝賢、好友張智霖、名模琦琦、佘詩曼、張繼聰與謝安琪、錢嘉樂與湯盈盈、丁子高與楊千嬅、陳展鵬與單文柔、洪欣、胡杏兒、陳敏之、周家怡、麥美恩、吳若希、黎芷珊、譚玉瑛、麥子樂、林亦匡、彭建新、麥長青、Bob和艾威等捧場，非常熱鬧。

草蜢送城城水晶獎座

演唱會encore環節，表演嘉賓城城與草蜢升上台，全場驚喜尖叫，他們跳唱《失戀》，默契十足。之後城城率領全場一齊講新口號和手勢：「聽我講，一齊企硬，撐草蜢」，非常爆笑。他們相識超過40年，城城稱昨晚一早到場在後台準備，聽到台上每首歌都熟悉，都是金曲。他說：「好欣賞你哋，中段唱咗20幾分鐘快歌，我睇到草蜢嘅執着與堅持呢份信念，所以40年企喺舞台上有咁多Fans支持！」蘇志威對城城說：「其實你都keep得好fit，我哋希望50周年都可以請你嚟做嘉賓！」草蜢送城城水晶獎座，刻上「KING OF STAGE」，強調城城是他們心目中的舞台王者。之後他們跳唱《唱這歌》，還一齊做城城嘅招牌單腳企甫士，全場觀眾high爆。

草蜢望開part 2

演唱會結束，觀眾反應熱烈大嗌encore不散場，草蜢再度上台即興加唱《歲月燃燒》。他們離場後歌迷繼續encore，草蜢三度上台感謝歌迷支持，並宣布6月20日啟動世界巡唱新加坡站，到時繼續大唱大跳。演唱會接近十二點結束。

之後草蜢於酒店餐廳舉行慶功宴，與台前幕團隊開party，台上開香檳和大合照。蔡一智說：「觀眾反應好好，證明台前幕後好成功，希望有part 2！」期間阿智向蘇志威和林珊珊介紹「樂悠咭」著數，好搞笑。全場大合唱生日歌，蘇志威囡囡Yumi製作桌球與波枱造型的生日蛋糕，以及大會送上巨型壽桃，他許願吹洋燭和切蛋糕。阿智和傑仔左右吻賀，阿智笑說：「剛才台上錫咗佢一啖，我有少少後悔，因為佢個嘴好鹹！」之後蘇志威與太太劉小慧及兩個女囡囡Yumi和Ina台上擁抱和咀嘴，非常溫馨。