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黃夏蕙於公立醫院急症室苦等半天 網民：唔睇私家？ 早前自爆完成繼承胡百全遺產手續

影視圈
更新時間：12:00 2026-05-10 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-10 HKT

現年95歲的黃夏蕙日前驚爆入院，有指黃夏蕙因為右腳發炎，於下午4時便前往醫院急症室求診。由於黃夏蕙的傷勢不算太嚴重，被分流為「非緊急」類別，導致她在急症室大堂經歷了漫長的等待，引起網民熱議。

黃夏蕙獲好友貼身照顧

黃夏蕙在醫院等候期間，一度等到打瞌睡，雖然右腳發炎帶來不適，但黃夏蕙只能坐在等候區的膠椅上，從下午4時等到夜深人靜，預計要到凌晨4時才有機會見醫生，足足苦等12小時，幸好黃夏蕙身邊有幾位仗義好友陪伴在側，安撫其情緒。

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黃夏蕙財務狀況受質疑

黃夏蕙在急症室苦候的消息曝光，即引起網民關注，不少網民認為黃夏蕙已屆高齡，仍要受苦表示心痛，同時亦有網民對其財務狀況質疑：「黃夏蕙唔係有基金生活費咩？點解唔直接拎遺產去睇私家醫生？洗乜喺度等十幾個鐘分流！」、「年紀咁大，有錢就去私家啦，何必辛辛苦苦霸公立位？」

黃夏蕙早年與已故已婚富豪律師胡百全有一段情，二人有6名子女，黃夏蕙曾住在跑馬地豪宅，每月有30萬家用，胡百全留有基金支付黃夏蕙及仔女的生活費。黃夏蕙於1983年與「香港賽車之父」潘炳烈再婚，二人一度到美國生活，近年卻因潘炳烈堅決留美定居，黃夏蕙獨自返港。

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黃夏蕙曾淪為三無長者

黃夏蕙早年遭損友騙去西貢匡湖居物業業權，一度無家可歸，一度淪為「無資產、無積蓄、無依靠」三無長者，晚年蝸居新田160呎過渡屋，要靠每月4,195元長生津度日，直到6名子女驚悉母親黃夏蕙的困境，才發現每月有生活費的黃夏蕙，將資產用到營運「夏蕙慈善基金」上，而今年初黃夏蕙透露已完成辦理所有接收胡百全遺產的手續。

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