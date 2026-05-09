TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王

現年41歲的TVB新聞主播兼港聞組助理採訪主任陳嘉欣，一向憑藉專業淡定的形象深入民心，更曾被外界封為「TVB新聞部一姐」。然而，這位資深主播近日卻罕有地「老貓燒鬚」。她在報道一則新聞時，不慎將「皈（音：龜）依佛門」錯讀成「板」依佛門。這段口誤片段隨即被網民截取，並放上社交平台Threads，迅速成為網絡熱話。

陳嘉欣尷尬程度堪比關家姐？

對於陳嘉欣今次的失手，網民反應兩極。有部分觀眾對此感到失望，直言：「其實佢已經係資深新聞主播，咁都會犯啲低級錯誤，無語」，甚至有人將此事與當年的經典娛樂事件相提並論，形容「尷尬程度同關家姐有得比」，更有人幽默笑指這次真的是「佛都有火」。不過，大批網民隨即出言力撐陳嘉欣，認為主播也是人，難免會有無心之失。有不少人留言為她護航：「做咗十世先嚟一次錯誤就畀你擺上Threads，不如樓主自己做主播算」、「錯咗一次半次，啲人使唔使咁mean」，認為網民不應因一次無心之失而過份放大。

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陳嘉欣資歷深厚

事實上，陳嘉欣的新聞資歷相當深厚，實力毋庸置疑。2005年於香港大學商學院畢業的她，曾任職娛樂新聞記者及報館港聞版記者。2011年轉投TVB港聞組後備受重用，短短兩年間便由記者升為高級記者，2013年成為主播。2016年，她更締造歷史，獲晉升為TVB新聞部歷來首位「總記者」，兩年後再擢升為助理採訪主任。

陳嘉欣22年結婚

除了事業有成，陳嘉欣的感情生活亦相當美滿。她於2022年與拍拖長達9年的前TVB新聞主播劉晉安拉埋天窗。比陳嘉欣小三歲的劉晉安在美國出生，2011年加入TVB，初時為明珠台記者，其後兼任翡翠台新聞主播，兩人當年更經常以情侶檔出外採訪及報道新聞。劉晉安於2015年為進修停薪留職，最終在2016年8月正式離巢，報讀香港中文大學法學專業證書課程，現時已成功轉型為一名執業大律師。

陳嘉欣報道宏福苑大火獲讚

雖然今次發生讀錯字的小插曲，但回顧陳嘉欣過去的表現，其專業精神早獲大眾高度肯定。去年她親赴宏福苑大火現場作直播報道，其後趕返錄影廠主持晚間新聞。當時有眼尖網民發現，她在新聞結尾時聲音明顯顫抖，流露出十多年來鏡頭前極為罕見的真情一面。雖然網上一度誤傳她曾在宏福苑居住（據悉她實為在沙田廣源邨成長），但這份對災情的感同身受及真情流露，不僅無損其專業形象，反而令無數網民感到敬佩，更大讚她是「真實版新聞女王」。

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