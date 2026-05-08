鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議

現年38歲的歌手鄭欣宜（Joyce），自2023年完成紅館演唱會後，便無預警地「消失」於幕前近三年，期間引發外界無數揣測。近日，一張網上流傳的內地綜藝節目《歌手2026》AI宣傳圖中，欣宜的名字赫然在列，回歸傳聞甚囂塵上。繼早前有粉絲在街頭偶遇她，大讚其減肥成功、狀態大勇後，近日欣宜再於香港現身，曝光了最新狀態。

欣宜曝光最新狀態

欣宜近日光顧牙齒後與靚仔牙醫合照，照片被診所的官方IG分享。相中的欣宜笑容滿面，神態帶點羞怯精神一流。雖然她的身形和面形未如上次被粉絲捕獲時那般瘦削，但依然十分Fit，看起來非常健康。在未有濾鏡的鏡頭下，她的皮膚狀態極佳，不僅緊緻而且白滑，容光煥發。一頭中分及肩的亮麗金髮亦十分吸睛，襯托得她星味十足。當日她身穿全黑型格服飾，外披一件厚實的黑色外套，整體狀態極佳，似乎已為重返樂壇作好準備。牙醫診所亦發文大讚：「Always a joy to treat our favourite pop star @princejoyce over the years! We both agreed her smile is shining at an A+ these days 🌞」（多年來為我們最喜愛的流行歌手鄭欣宜服務是我們的榮幸！我們都認為她最近的笑容達到A+級別），力證欣宜狀態大好。

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欣宜「神隱」三年

回顧欣宜「神隱」的三年，她清空社交平台並停止所有公開活動，引發了外界的擔憂和猜測。期間曾傳出她因抑鬱症而停工休養，甚至有「秘婚」及「秘密產子」等傳言。其後經理人林珊珊證實欣宜「的確係病咗，療傷之中」，承認她因健康問題需要休息。如今欣宜以最佳狀態再現人前，加上加盟《歌手2026》的傳聞，讓一直關心她的粉絲終於可以放下心頭大石，熱切期待她的正式回歸。

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