鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況

38歲的鄭欣宜近日在內地被粉絲野生捕獲，一頭金髮的她，身形清減了不少，精神飽滿。有傳為了彌補去年因傳退賽的《歌手2026》，鄭欣宜極有可能捲土重來，登上這個她夢寐以求的舞台，作為她久休復出的起點。

鄭欣宜狀態大勇傳參加《歌手2026》

相中所見，身穿簡約黑色背心的鄭欣宜，身形明顯較以往纖瘦，但氣色紅潤，臉上掛著招牌的燦爛笑容，狀態大勇，粉絲在社交平台激動分享兩人合照：「欣宜本人真的美美的，講話超級風趣幽默，狀態100%！」面對合照及簽名要求，欣宜亦來者不拒，表現親民貼地。

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鄭欣宜去年受傷退賽留下遺憾

回顧去年，欣宜的經歷可謂一波三折。她原是《歌手2025》的大熱人選，並已投入拍攝宣傳片，卻在期間因燈光器材處理不當發生意外，導致肩頸及耳部受傷。身體狀況亮起紅燈，使她無法應付高強度的比賽，最終只能在開賽前無奈宣布退賽，專心養傷。這次出師不利，讓她的復出之路被迫中斷，也讓她自2023年3月完成三場紅館演唱會後，因巨大壓力而開始的休養期，變得更為漫長。

網民力撐鄭欣宜捲土重來

鄭欣宜這次「脫胎換骨」的健康形象，無疑為她參加《歌手2026》的傳聞增添了極高的可信性。網民反應空前熱烈，紛紛湧入留言區表示「看到欣宜狀態這麼好就放了！」、「期待欣宜參加《歌手2026》」。網民對於鄭欣宜能走出受傷退賽陰霾，以健康、快樂的姿態重新出現在公眾眼前，紛紛表示期待她的復出。

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