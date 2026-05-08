「咪神」張秀文婚後神隱1年半 現身馬場升呢當馬主 曾住劏房兼職酒吧拳手逆襲嫁入豪門

現年38歲的2010年港姐亞軍張秀文，一向有「咪神」之稱，自2021年嫁給「皮草太子爺」王大業的堂弟、金融才俊王大權後，便淡出幕前，專心享受少奶奶生活。婚後生活極為低調的她，近日激罕現身沙田馬場，即時成為全場焦點。當晚，張秀文身穿一襲高雅的紫藍色長裙，紮起清爽的馬尾，孭著一個掛有可愛公仔的時尚手袋，整個造型簡約而不失貴氣。久未露面的她身形依然高䠷纖瘦，容光煥發，一舉一動都散發著濃厚的闊太氣質，可見嫁入豪門後的婚姻生活相當幸福滋潤。

屋邨妹張秀文升呢當馬主

張秀文的身分原來已經悄然升級。據悉在2025/2026年度的新馬季，她與丈夫王大權將正式加入香港賽馬會的馬主行列，與潘德政伉儷共同擁有名為「高度評價」的賽駒，正式晉升為馬主。當晚在馬匹亮相圈，她們的愛駒亦有登場。張秀文在場內顯然心情大好，與同場的視后龔嘉欣及前TVB主播黃婉曼相遇，三人言談甚歡，關係看起來相當不錯。此外，導演王晶的女兒王海榛亦在社交平台，分享與張秀文及其丈夫王大權的合照，照片中張秀文展露出燦爛的笑容，狀態絕佳。

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張秀文曾為病母輟學做酒吧拳手

張秀文出身於草根家庭，憑藉自身努力，在學業上一直名列前茅，成功考入香港大學化學系。可惜，為了照顧患病的母親，她不得不中途輟學。為了幫補家計，她做過補習教師、售貨員，甚至模特兒及酒吧拳手等兼職。儘管生活艱辛，她並未放棄學業，一年後再度奮發圖強，成功考入香港城市大學工商管理系，主修日本國際商業研究，並順利畢業。這段刻苦的經歷，磨練出她堅毅不屈的性格，也為她日後的演藝之路奠定了基礎。

張秀文獲「金牌媒人」Bob牽線閃嫁金融才俊

張秀文於2010年參選香港小姐競選，憑藉出色的表現勇奪亞軍，並以此為契機加入TVB。然而，演藝生涯初期發展並不順遂，收入微薄，更一度需要租住劏房，生活節儉。在感情方面，她曾與足球名宿仇志強的兒子仇耀斌有過一段長達七年的戀情，但最終未能開花結果。直至在「金牌媒人」林盛斌的牽線下，她認識了現任丈夫王大權，二人拍拖僅一年，便認定對方為終身伴侶，於2021年攜手步入教堂，張秀文的勵志故事，令人羨慕。

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