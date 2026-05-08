50歲焦媛素顏近照流出滄桑感滿瀉 眼角魚尾紋暴現骨瘦如柴 曾與高志森相戀陷小三風波

50歲的「舞台劇女王」焦媛，近日她在社交平台上分享了一段生活短片，記錄了她頻繁穿梭於香港、吉隆坡與上海三地的忙碌日常。影片中，焦媛大方以幾乎素顏的狀態示人，鏡頭下的她眼角清晰可見魚尾紋，臉上也留下了歲月的痕跡，充滿滄桑憔悴。而她更在影片的配文寫道：「緊密的旅程沒給我留有任何的面子，孤單依然孤單，寂寞仍舊寂寞，有時滿當當的熱情卻沒地兒去撒野，也好，留給文字變成劇本，成了舞蹈，留給舞台和鏡頭下的故事。」字裡行間流露深深的無奈感。

焦媛無懼背負「小三」罵名

焦媛與著名導演高志森長達21年的戀情，一直讓網民津津樂道，兩人的緣分始於香港演藝學院，當年焦媛因參與學校音樂劇演出而結識對方，隨後更獲邀組成劇團，兩人從工作伙伴逐漸發展成戀人。然而，這段戀情在初期卻飽受爭議。由於當時高志森並未對外公開已與前妻離婚的消息，導致焦媛無辜背負上「小三」的罵名，承受了巨大的輿論壓力。面對千夫所指，焦媛早年受訪時曾坦言當時並不在意：「外界傳我係小三，其實我同高生一齊嘅時候，佢已經同前妻離咗婚，只不過佢無特別對外公布。當時我都無特別唔開心，因為我知道佢對我好就得。」她深信兩個人在最艱難的時刻，感情反而最堅固。

相關閱讀：高志森翻撻分手3年焦媛？黃淑儀家設宴招待 豪宅曝光飯廳極寬敞坐10人唔逼夾

焦媛與高志森相戀21年分手收場

在長達21年的歲月裡，兩人在公在私都密不可分，共同創造了無數經典舞台劇。焦媛視高志森為一生的老師，高志森亦不斷鼓勵她突破自我。焦媛曾回憶道：「我之前挑戰演大膽嘅情慾戲，其實都係佢鼓勵我去試吓，佢仲同我講『千祈唔好就住，要做就一定要做到最好』，令我更放膽去演繹。」這段深厚的感情曾一度走到談婚論嫁的階段。至2020年，焦媛接受傳媒訪問時拋出震撼彈，承認已與高志森分手一年多，21年情正式畫上句號。焦媛強調兩人之間絕對沒有牽涉第三者，分手的真正主因，是因為隨著年齡增長，雙方的想法和人生觀出現了改變，二人分手後仍維持工作伙伴關係。

焦媛演出破格大膽不乏情慾戲

回顧焦媛的演藝生涯，畢業於香港演藝學院的她，憑著對戲劇的熱愛與驚人天賦，於2005年創辦了「焦媛實驗劇團」，為香港劇場界注入無限活力。多年來，她憑藉精湛的演技在舞台上塑造了無數經典角色，從破格大膽且創下演出紀錄的《蝴蝶春情》、細膩動人的《阮玲玉》、到與許鞍華導演合作備受讚譽的《金鎖記》及《野玫瑰之戀》等，都充分展現了她「舞台劇女王」的實力與百變魅力。

相關閱讀：91歲劉兆銘行動不便要坐輪椅代步 依然口齒伶俐同高志森傾足3個半鐘