「東張女神」王嘉慧2000萬沽擎天半島 明賺實蝕100萬濕濕碎 富爸爸係內地傢俬大王

「東張女神」之一，2021年落選港姐王嘉慧，擁有火辣身材及逆天長腿，而她的豐厚家底亦備受外界關注。近日王嘉慧以約2,000萬元的價格，沽出其位於九龍站豪宅區擎天半島的自住單位。據悉，該物業實用面積達755平方呎，原本屬於傳統的三房間隔，後來為配合她的個人生活品味而改動為兩房設計，王嘉慧於2020年7月斥資1,985萬元購入上述單位，持貨至今不足六年。單看轉手的帳面數字，雖然看似微賺約15萬元，升幅不足1%，但計及印花稅、地產代理佣金以及律師費等各項開支，王嘉慧實際蝕讓約100萬元離場。

王嘉慧2000萬豪宅內部多次曝光

王嘉慧曾在TVB節目《樓價有得估》中，讓攝製隊採訪香閨，從節目片段可見，單位的主人房是由兩間房打通合併而成，空間感極度寬闊，就算王嘉慧平時在房間內鋪設瑜伽墊做各種伸展運動，依然綽綽有餘。此外，單位的書房空間同樣相當寬敞闊落，充滿文藝氣息，王嘉慧閒時便會在這間專屬書房內彈奏優雅的豎琴，她亦不時在社交平台上，大方分享自己在家中做運動的短片，令豪宅內部曝光。

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學霸王嘉慧爸爸係內地傢俬大王

王嘉慧的父親是有「內地傢俬大王」稱號的王亞明，公司曾經成功在美國上巿，更在全國擁有約300多間加盟店，家族資產雄厚。難得的是，王嘉慧並沒有單靠父蔭，她本身亦是一名超級「學霸」。她中學時期曾就讀聖保羅男女中學，其後遠赴英國名牌學府倫敦大學學院攻讀心理學系，更憑藉優異成績以一級榮譽畢業。回港後，她繼續自我增值，在香港中文大學修讀法律系碩士課程，期間更同時考獲了專業健身教練資格，可謂文武雙全。

「東張女神」王嘉慧曾穿小背心熱褲採訪

王嘉慧於2021年參加《香港小姐競選》，雖然未能摘下后冠，但隨即獲TVB羅致旗下，除了擔任《東張西望》的外景主持外，更參與了《通靈之王》、《LAW霸女神》等多個不同類型的綜藝節目。在劇集方面，她亦先後參演過處境劇《愛回家之開心速遞》、《新聞女王》以及《刑偵12》的拍攝工作，曝光率極高。而最令網民津津樂道的，莫過於她為《東張西望》追訪一宗老婦疑遭騙去70多萬退休金的事件，當時她穿著緊身小背心搭配超短熱褲出鏡，其驕人豐滿的身材瞬間在網上瘋傳，成為全城熱話。

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