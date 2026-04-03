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「東張女神」王嘉慧2200萬西九豪宅內貌曝光 學霸出身家境富裕爸爸係內地傢俬大王

影視圈
更新時間：14:37 2026-04-03 HKT
發佈時間：14:37 2026-04-03 HKT

31歲的王嘉慧（Cathy）港姐落選後，翌年成為《東張西望》外景主持，因身材出眾被網民「東張女神」之一。近日王嘉慧在社交平台分享做運動影片，令其2200萬西九豪宅內貌曝光。王嘉慧的爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，擁有約300多間加盟店。

王嘉慧本身是一名學霸

而王嘉慧本身亦是一名學霸，她曾就讀聖保羅男女中學，其後到英國升學，在倫敦大學學院讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean's honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後在香港中文大學讀法律系碩士，同時還考獲健身教練專業資格，2021年參選港姐後入行。

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王嘉慧豪宅令鄭裕玲大嗌羨慕

王嘉慧曾在曾在TVB節目《樓價有得估》中公開豪宅內景，當時已經令見慣大場面的Do姐鄭裕玲大嗌羨慕。單位面積755平方呎，估值逾2,200萬元，室內設計相當精緻，主人房由兩間睡房打通，空間闊落，更設有書房，她閒時會在書房彈豎琴及練字。

王嘉慧貼身小背心襯熱褲出鏡成焦點

王嘉慧參加《2021年香港小姐競選》後加入TVB，入行後，獲安排唔少工作機會，例如主持《東張西望》、靈異節目《通靈之王》、《LAW霸女神》，參與處境劇《愛回家之開心速遞》、《新聞女王》、《刑偵12》拍攝等等。早前王嘉慧因訪問一名老婦疑被騙70多萬退休金案件時，以貼身小背心襯熱褲出鏡，成為網民焦點。

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