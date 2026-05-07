林國斌百歲母親離世 20年前「趕母落車」認錯：我不孝、乞人憎 曾戀梅艷芳、與周家怡傳緋聞

已故巨星梅艷芳舊愛、65歲武打演員林國斌近年甚少作幕前演出，只活躍於朋友圈聚會，上一次參演電影《不是你不愛你》，已經是2024年的作品。林國斌近日在微信朋友圈上，透露母親於今年5月2日離世噩耗，並詳細列出亡母的喪禮日期、時間及地點等安排，以便親友向母親作最後的道別。

林國斌丁母憂悲痛報喪

林國斌在朋友圈上載與母親的合照並發訃聞，內容寫道：「先母林門歐陽麗瑛夫人，於公曆二零二六年五月二日壽終，積閏享壽百齡上壽。」林母的治喪儀式，定於5月28日下午5時在大圍寶福紀念館設靈，翌日上午11時舉行大殮儀式，隨後靈柩將奉移往火葬場進行火化。林國斌在文中還貼心提醒，由於館內冷氣較強，請前來悼念的親友攜帶披肩或外套，避免著涼。

相關閱讀：前港姐爆年初二恐怖經歷！張耀揚林國斌嚇爆膽 滴汗狂唸經：唔係咁邪呀？

林國斌曾對父母感愧疚

外表硬朗的林國斌，私底下侍母至孝，過往曾在節目訪問中，哽咽表示對父母感到愧疚。林國斌的父親已離世20多年，林國斌當年透露曾因只顧工作，甚少陪伴父親，而且母親年過90歲高齡，加上行動不便要坐輪椅，林國斌曾對母親做過一件不孝事。

林國斌當時在節目中自揭：「件事係廿年前，嗰時我哋住新界，我嗰晚約咗人去飲嘢，阿媽話坐我順風車出去深水埗，點知兜咗兩個圈都搵唔到佢要去嘅地方，我話趕時間叫佢落車，佢話唔識路，我叫佢問人，後來諗番呢件事，覺得自己好乞人憎，好不孝。而家阿媽叫我載去邊都得，天腳底我都載佢去，呢件事係我對家人嘅一個遺憾。」

相關閱讀：「斷水流大師兄」囂張跋扈不見？挑戰做慈父玩真眼淚 曾被好友踢爆喜獲龍鳳胎

林國斌被爆已為人父

林國斌已淡出娛樂圈多時，曾轉行從商，與莫少聰、盧惠光等合資搞生意，其後改行從事金融行業。林國斌入行多年，與梅艷芳的一段情為人熟知， 1985年與已為巨星的梅艷芳拍拖，二人曾共賦同居，梅艷芳因「掌摑事件」一度到泰國清邁避風頭半年，林國斌亦陪伴在側，可惜二人敵不過地位懸殊的差距，於1993年分手。

林國斌與梅艷芳結束戀情後，曾有一位拍拖多年女友，卻在2007年爆出駕駛黃色波子接載細18年的周家怡到茶餐廳撐枱腳，因而傳出緋聞。林國斌又曾被拍到送周家怡返女方住所，臨分別前周家怡送上goodbye kiss，令緋聞疑幻似真。直到2019年林國斌被好友莫少聰踢爆已為人父，才曝光林國斌於2018年與圈外女友結婚，二人育有一對龍鳳胎。

相關閱讀：何家勁內地廠房設宴款待林國斌 原來係國家級景點入面仲有展昭蠟像！