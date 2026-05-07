53歲葉蘊儀V臉近照曝光 皮膚緊緻告別招牌「包包面」 單親媽栽培出碩士子女

53歲的葉蘊儀，近日在社交平台上分享了幾張生活照，相中的她明顯清減了不少，告別維持了多年的「包包臉」，輪廓變得緊緻，下巴線條更顯尖俏，重拾V臉，狀態大勇，讓一眾網民驚嘆不已。從照片中可見，葉蘊儀戴著簡約的圓框眼鏡，身穿深藍色便服，對著鏡頭溫柔微笑，氣質知性脫俗。無論是在充滿日式風格的豆花店前，還是在陶藝工作坊與友人相聚，都散發著一種從容自在的魅力，活出最亮麗的第二人生。

單親媽媽葉蘊儀栽培子女碩士畢業

葉蘊儀與前夫陳柏浩再見不是朋友，二人離婚後，葉蘊儀雖獲得800萬港元的補償及每月5000元贍養費，但其前夫不久後便宣布破產，斷絕了經濟來源。一夜之間，葉蘊儀從豪門闊太變成了需要獨力撫養一對年幼子女的單親媽媽。為了生計，她不得不放下身段，毅然復出。多年的含辛茹苦終獲回報，如今她的一對子女均已碩士畢業，學有所成。

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葉蘊儀曾紅遍日台惜婚姻失敗

回首葉蘊儀的演藝之路，15歲時憑著電影處女作《孔雀王子》一炮而紅，不僅在香港人氣急升，更風靡日本和台灣，成為紅極一時的亞洲偶像。她在日本發展期間，拍攝了大量雜誌封面，其可愛形象深入民心。隨後，她接連主演了《阿修羅》、《奇蹟》等多部賣座電影，事業如日中天。然而，正當所有人都以為她會在星途上繼續高歌猛進時，年僅22歲的葉蘊儀卻選擇了為愛急流勇退，閃嫁玩具富商陳柏浩，可惜婚姻僅僅維持了五年便宣告破裂。

葉蘊儀近年回歸幕前狂飆演技

隨著子女長大成人，葉蘊儀也逐漸重拾對演藝事業的熱情，先後參演了TVB劇集《女人俱樂部》、ViuTV的製作《瑪嘉烈與大衛系列之絲絲》中參與單元演出，並在話題電影《正義迴廊》中特別演出師奶陪審員一角，演技再次獲得觀眾認可。演戲之外，她對藝術和創作的熱愛更是從未減退，積極投身陶藝創作，甚至遠赴澳洲修讀藝術碩士課程，成為一位名副其實的藝術家。

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