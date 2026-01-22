「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭

現年53歲的一代玉女葉蘊儀（Gloria），曾是風靡香港及日本的影壇紅星，早年她參演TVB爆紅劇《女人俱樂部》，演出令人留下深刻印象。近日她迎來53歲生日，並在IG上分享了與好友的慶生照片，其驚人的「逆齡」狀態迅速引起網絡熱議。照片中的她，雖然已年過半百，但樣貌彷彿凍結在少女時代，甚至被指撞樣經典卡通《IQ博士》的主角小雲，像只是廿多歲的少女。

葉蘊儀如「真人版小雲」

從葉蘊儀發布的慶生照片中可見，她身穿黑色上衣搭配千鳥格背心，戴著一副圓框眼鏡，對着鏡頭展露甜美笑容。在燭光映照下，她的皮膚依然緊緻飽滿，絲毫不見歲月痕跡，一雙靈動大眼充滿神采，宛如二十多歲的少女。網民紛紛驚嘆她保養得宜，其可愛的眼鏡造型更被指與卡通人物小雲如出一轍，大讚她是「永遠的女神」、「真人版小雲」。

葉蘊儀曾閃嫁富商最後婚變

葉蘊儀的演藝之路始於13歲，因拍攝維他奶廣告而入行，15歲憑電影《孔雀王子》一炮而紅，更紅遍日本。然而在22歲事業巔峰之際，她選擇為愛息影，與玩具富商陳柏浩閃婚。可惜婚姻僅維持了5年，在懷有第二胎時，丈夫出軌，葉蘊儀在女兒出生後毅然提出離婚。離婚後，前夫一度需支付800萬補償及每月5000元贍養費，但不久後便宣布破產，葉蘊儀自此需獨力撫養一對子女，更為此一度復出幕前。

葉蘊儀曾被指性慾強

單身後的葉蘊儀曾面對不少流言蜚語。台灣資深傳媒人麥若愚曾爆料指她「性慾強」，並影射她為嫁入豪門而結婚。對此，葉蘊儀曾公開動怒反駁，澄清前夫家只是經營小規模貿易生意，並非豪門，當年自己的收入甚至比對方高，結婚時更未收分毫禮金。她直斥「性慾強」的指控是前夫為爭奪撫養權、逃避贍養費而捏造的藉口，並反擊指對方當時「不只有小三，連小四、小五都有」。

葉蘊儀曾拍全裸寫真突破形象

葉蘊儀雖然外表像少女，但她對人生極有想法。2019年她成功由134磅減至98磅，並重返日本拍攝性感寫真集，當中更包括全裸照片，毅然擺脫昔日清純玉女形象，展現成熟女性的自信與美麗，令人驚艷。

