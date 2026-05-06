85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露

近日袁文傑在社交平台，分享了一組珍貴的飯敍照片，原來他與多位ATV的昔日戰友，包括「金牌司儀」何守信、林韋辰、陳煒及陳啟泰等一同聚餐，場面溫馨熱鬧，勾起了無數觀眾的集體回憶，「A記同學會」成員雖然各散東西，但他們多年來所建立的深厚情誼，並未因電視台的逝去而消散。袁文傑在帖文中興奮地寫道：「今晚同何B師傅相聚，實在太開心！記得在A記和師傅合作，特別有一次一個戶外show，直接感受到師傅嗰種排山倒海功力。在A記，當然唔少得陳啟泰、林韋辰、陳煒，好玩好玩！」字裡行間流露出對往昔歲月及前輩的懷念與尊敬。

何守信老當益壯精神奕奕

是次飯敍最令人驚喜的，莫過於久未公開露面的何守信。現年85歲的何守信，雖然已有一頭銀髮，但氣色紅潤，精神極好，仍然好精靈。從合照可見，他面帶笑容、眼神炯炯有神，完全不似年屆八旬，袁文傑亦大讚「今晚係師傅好聲音」，可見何守信在席間中氣十足，老當益壯。相比之下，現年61歲的陳啟泰，卻意外成為網民焦點。照片中，他雖然打扮時尚，但略顯疲態，加上其招牌式的嚴肅表情，有網民戲稱他看起來比年長24歲的何守信更顯蒼老，兩人的狀態對比意外成為網民的熱話。

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何守信由化學學霸變《歡樂今宵》台柱

何守信近年雖然淡出幕前，但回顧他的演藝生涯，絕對稱得上傳奇，他在1965年畢業於現今香港浸會大學前身、香港浸會書院化學系，曾任職化學公司，其後轉到浸會書院任體育科助教。直到1969年，在鍾景輝介紹下，他加入TVB兼職任摔角等體育節目旁述員，亦曾為世界盃足球賽做旁述。三年後的1972年，他正式成為合約藝員，並加入長壽節目《歡樂今宵》，一直主持至1987年離巢，翌年移民到加拿大多倫多。何守信因歷年主持多個TVB大型節目，出色的控場能力讓他贏得「金牌司儀」的美譽。

何守信曾與汪明荃相戀3年

何守信早年的感情生活同樣精彩豐富，他曾在1973年與「影壇美人魚」歐嘉慧結婚，之後有傳汪明荃介入導致離婚。他曾與汪明荃拍拖三年，分手後又與溫柳媚、景黛音有過一段情，期間更曾被溫柳媚指控一腳踏兩船。直到後來戀上陳麗斯，二人在1996年結婚後，何守信才正式「封盤」，專心回歸家庭生活。

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