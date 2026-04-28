「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？

有「金牌司儀」美譽的何守信（何B）今年3月底被資深製作人丘亞葵坐巴士時巧遇，曝光低調返港，之後又因約陳淑蘭等好友飯敍，間接公開已留港逾月。近日何守信再有飯局照片流出，因聚會上有多位影視圈猛人出席，引發外界揣測是否有意復出。

《歡樂今宵》幕後Re-U

從公開的合照所見，飯局中的座上客位位都是昔日的幕後重量級人物，包括有前英皇娛樂及華星唱片高層吳雨、前TVB金牌監製何小慧，現為ViuTV母公司MakerVille行政總裁金廣誠、TVB Music Group Limited（TMG）總裁何麗全與太太、商台行政總裁陳靜嫻。多位高層當年與何守信合作綜藝節目《歡樂今宵》，今次難得聚首一堂，場面熱鬧。

何守信打扮時尚有活力

85歲的何守信身穿黑色休閒外套，內搭一件色彩繽紛的彩虹橫紋衫，顯得既時尚又有活力，臉上掛著溫文的笑容，雖然已年過8旬，又有一頭銀絲，但氣色紅潤，精神極好，仍然好精靈。

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何守信1965年畢業於現今香港浸會大學前身、香港浸會書院化學系，之後任職於化學公司，其後轉到香港浸會書院任體育科助教。直到1969年由鍾景輝介紹下，何守信加入TVB兼職任摔角等體育節目旁述員，亦曾為世界盃足球賽做旁述，3年後正式成為合約藝員，並加入長壽綜合性節目《歡樂今宵》，一直主持至1987年離巢，翌年移民到加拿大多倫多。

陳麗斯收復「花王」

何守信因歷年主持多個TVB大型節目，因而有「金牌司儀」之稱。而何守信的感情生活同樣精彩，曾在1973年與「影壇美人魚」歐嘉慧結婚，之後有傳汪明荃介入導致離婚。何守信曾與汪明荃拍拖三年，分手後與溫柳媚、景黛音有過一段情。何守信曾被溫柳媚指控一腳踏兩船，直到戀上陳麗斯，二人在1996年結婚後，何守信才正式封盤。

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