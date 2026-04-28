Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-28 HKT

有「金牌司儀」美譽的何守信（何B）今年3月底被資深製作人丘亞葵坐巴士時巧遇，曝光低調返港，之後又因約陳淑蘭等好友飯敍，間接公開已留港逾月。近日何守信再有飯局照片流出，因聚會上有多位影視圈猛人出席，引發外界揣測是否有意復出。

《歡樂今宵》幕後Re-U

從公開的合照所見，飯局中的座上客位位都是昔日的幕後重量級人物，包括有前英皇娛樂及華星唱片高層吳雨、前TVB金牌監製何小慧，現為ViuTV母公司MakerVille行政總裁金廣誠、TVB Music Group Limited（TMG）總裁何麗全與太太、商台行政總裁陳靜嫻。多位高層當年與何守信合作綜藝節目《歡樂今宵》，今次難得聚首一堂，場面熱鬧。

何守信打扮時尚有活力

85歲的何守信身穿黑色休閒外套，內搭一件色彩繽紛的彩虹橫紋衫，顯得既時尚又有活力，臉上掛著溫文的笑容，雖然已年過8旬，又有一頭銀絲，但氣色紅潤，精神極好，仍然好精靈。

相關閱讀：85歲何守信罕現飯局魅力不減 前港姐陳淑蘭緊挨合照冧爆 曾是金牌司儀被指濫愛花心

相關閱讀：何守信傳捲入一事令汪明荃心理壓力大？蕭若元：無耐阿姐就生Cancer 曾被舊愛傷透仍好有義氣

何守信1965年畢業於現今香港浸會大學前身、香港浸會書院化學系，之後任職於化學公司，其後轉到香港浸會書院任體育科助教。直到1969年由鍾景輝介紹下，何守信加入TVB兼職任摔角等體育節目旁述員，亦曾為世界盃足球賽做旁述，3年後正式成為合約藝員，並加入長壽綜合性節目《歡樂今宵》，一直主持至1987年離巢，翌年移民到加拿大多倫多。

陳麗斯收復「花王」

何守信因歷年主持多個TVB大型節目，因而有「金牌司儀」之稱。而何守信的感情生活同樣精彩，曾在1973年與「影壇美人魚」歐嘉慧結婚，之後有傳汪明荃介入導致離婚。何守信曾與汪明荃拍拖三年，分手後與溫柳媚、景黛音有過一段情。何守信曾被溫柳媚指控一腳踏兩船，直到戀上陳麗斯，二人在1996年結婚後，何守信才正式封盤。

相關閱讀：溫柳媚罕談前男友何守信重組分手時間線 形容對方優柔寡斷 曾怒轟偷食事隔多年放下仇怨？

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
14小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
23小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
20小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
12小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
20小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
14小時前
星島申訴王｜信用卡綁定成中招來源？ 港男網購平台帳戶被盜用狂碌信用卡購物
申訴熱話
4小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
3小時前
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
15小時前