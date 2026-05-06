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常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌

影視圈
更新時間：18:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-06 HKT

日本能登半島地震至今已過2年多，當地近日舉行「一人一花」的植樹活動，為災後重建打氣。令人驚喜的是，兩代「日劇女王」54歲的常盤貴子與46歲的仲間由紀惠，罕有地一同現身支持。她們在沒有濾鏡下的真實狀態影片被上載社交平台，引起網民討論，很多網民都大讚她們未見「女神崩壞」，亦欣賞她們「零醫美」自然老去的美態，紛紛表示：「好喜歡自然老去的優雅」、「看起來很健康很自然，這樣才是美」。

常盤貴子曾是日劇女王

常盤貴子是90年代年代至2000年代的「日劇女王」，主演的劇集幾乎部部創下收視神話。1995年，她與豐川悅司合作的《跟我說愛我》風靡亞洲；2000年，她與木村拓哉主演的《美麗人生》，更是創下大結局逾40%的驚人收視紀錄，至今仍是經典。

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常盤貴子曾與張國榮、劉德華合作

常盤貴子與香港的淵源甚深，她曾多次公開表示自己的偶像是香港巨星「哥哥」張國榮。1999年，她更夢想成真，與張國榮合演港產片《星月童話》，在戲中上演了一段浪漫的愛情故事，這次合作也讓她在華語地區的知名度大增。另外，她亦曾與劉德華合拍電影《阿虎》。

仲間由紀惠演《我Miss係大佬》深入民心

而仲間由紀惠則是另一位國民級女神，2002年憑藉熱血校園劇《我Miss係大佬》（極道鮮師）中的熱血教師「山口久美子」爆紅，一頭長直髮和眼鏡的造型深入民心，該系列更長拍長有。其後她主演的懸疑推理劇《圈套》（Trick）亦大受歡迎，奠定其一線女星地位。

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常盤貴子更多美照逐張睇？

常盤貴子與老公屢傳婚變

常盤貴子於2009年與演員兼劇作家長塚圭史結婚，婚後一度減產，但近年仍持續有作品推出，例如在2019年主演的日劇《傲骨賢妻》（The Good Wife）中擔任主角，演技備受肯定。常盤貴子老公長塚圭史曾與女星真木洋子傳出不倫戀，近年屢爆婚變傳言，更有指常盤貴子養起老公，曾花近4億日圓（約2,000萬港元）買地起獨立屋與雙親同住，夫妻間女尊男卑形象不時引起討論。

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仲間由紀惠老公有偷食前科

仲間由紀惠則在2014年與演員田中哲司結婚，男方曾有偷食前科，但不影響二人的婚姻，他們更於2018年迎來一對雙胞胎兒子。成為人母後，仲間由紀惠雖然減少了幕前工作，但仍不時參與劇集、主持節目及配音工作，其中出演《相棒》更成一時熱話，她至今依然活躍於演藝圈。

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