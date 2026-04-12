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資深監製鄭振邦傳4月10日離世  張國榮密友曾任周海媚經理人  助藤原紀香常盤貴子拍港產片

影視圈
更新時間：19:30 2026-04-12 HKT
發佈時間：19:30 2026-04-12 HKT

香港資深電影監製鄭振邦驚傳於4月10日離世，消息震驚電影圈。鄭振邦在香港電影黃金年代入行，多年來擔任監製、製片及發行工作，不僅是已故巨星張國榮的生前密友，也曾是周海媚的經理人，其最為人津津樂道的，是憑藉其在日本留學的背景，促成了多部香港與日本影壇的經典合作，為港產片打入日本市場立下汗馬功勞。

鄭振邦曾任譚詠麟成龍翻譯

鄭振邦於1980年代後期投身電影業，從幕後崗位做起。他早年畢業於日本工學院映像系，因其流利的日語能力，曾擔任譚詠麟、成龍等巨星在日本拍攝時的劇組翻譯。回港後，他於多家電影公司歷任場記、副導演、製片、策劃、統籌、執行導演、監製等職位，憑藉對電影製作的熱情與專業，逐步成為業界備受敬重的監製。

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鄭振邦藤原紀香常盤貴子拍港片

在其職業生涯中，鄭振邦致力於推動港日電影合作，成功撮合了多位頂尖巨星的跨國演出。其中最為影迷所熟知的，是由張國榮與日本女星常盤貴子合演的經典愛情片《星月童話》，這部電影不僅成為一時佳話，更成功將港產片推廣至日本市場。此外，由金城武主演的《不夜城》、郭富城與藤原紀香合作的《雷霆戰警》等，也都是他幕後推動的矚目作品，在當年掀起極高話題。

鄭振邦抵押房產拍《九二黑玫瑰》

除了推動跨國合作，鄭振邦對香港本土電影亦貢獻良多。他曾在唐季禮導演的處女作《魔域飛龍》中擔任製片，更在拍攝《九二黑玫瑰對黑玫瑰》時，義無反顧地抵押房產以支持電影製作，足見其對電影的熱愛與承擔。他早年曾擔任經典靈異電影《靈幻先生》的製片，近年參與監製的作品則包括《蕩寇風雲》及《四大名捕大結局》等。

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