《全民造星IV》咖喱黃雅慧捲盜竊風波 嘆藝人身分硬食指控 曾遭恐嚇：係咪想我煮死你？

ViuTV真人騷《全民造星IV》參賽者、被譽為「最美醫生」的「咖喱」黃雅慧，近日捲入一場與前合作醫美中心的嚴重風波。她被指控涉嫌未經授權將載有病人資料的敏感文件帶離診所，事件已升級至警方、香港醫務委員會及個人資料私隱專員公署介入。在首次以「公道自在人心」簡短回應後，咖喱於今日（6日）在Threads上發文，詳細剖白心情，坦言自己「正直卻不懂公關」，更爆出曾被人威脅「係咪想我煮死你？」，字裡行間充滿委屈與無奈。

黃雅慧嘆藝人身分硬食無證據指控

在最新的Threads帖文中，黃雅慧坦承自己「被照顧得太好」，以致社會經驗不足、優柔寡斷，且「唔識公關又怕事」。她形容這個「商業世界好危險」，而這次的教訓讓她意識到自己不懂得保護自己。她寫道：「我唯一欣賞自己嘅，係正直。」黃雅慧更驚爆曾有人向她發出威脅：「你知道自己係咩身分？係咪想我煮死你？」這讓她深刻體會到，作為「半個醫生，半個藝人」，每一步都如履薄冰，在娛樂圈這個行業，往往因為害怕麻煩而只能「硬食」，「簡單一句說話，一個無證據嘅指控，就已經可以玩死你。」

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黃雅慧堅拒退縮誓捍衛底線

對於這次的指控，咖喱形容自己感到極度委屈，她以一個生動的比喻來描述處境：「就好似一個情境，有人嚟我屋企探訪，然後將啲明明我都有份嘅嘢講成係自己嘅，跟住話自己留低咗嘢，再反咬我一口，話我偷嘢一樣。」她反思，或許是因為自己「無公關太直得罪咗人」，但她堅信「真的假不了」。她表示，即使自己只是社會中的「小嘍囉」，每個人都有需要捍衛的底線。面對不公，她承認會害怕，但引用俗語「船頭驚鬼，船尾驚賊，難成大事」來告誡自己，無論結果如何，都不能退縮。文末，她以「人生只活一回。我嘅書，我自己寫」作結，表達了掌控自己人生的決心，態度堅決。

醫美中心指黃雅慧盜竊並將其解僱

回顧事件的導火線，源於黃雅慧曾任職的「Perfect Ten Medical Centre」，於4月30日發出的一則嚴正聲明，單方面宣布「終止與黃雅慧醫生之所有合作關係」。聲明中詳述，中心於4月27日曾就一批文件向黃醫生查詢，當時她明確否認曾接觸或移動該等文件。然而，中心在後續跟進中，發現「有關文件之處理情況與當日所掌握之資訊存在不一致之處」，直指涉及「未經授權接觸及帶離診所範圍之情況」。鑑於事態嚴重，並可能觸及病人私隱，中心選擇報警，並通報相關監管機構。黃雅慧在事發後曾一度回應，表示雙方並非僱傭關係，且無涉及外洩問題，並將一切交由律師處理。

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