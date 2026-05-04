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《全民造星IV》咖喱黃雅慧「盜竊」解僱風波爆羅生門 開腔還原真相並非僱傭關係

影視圈
更新時間：18:32 2026-05-04 HKT
發佈時間：18:32 2026-05-04 HKT

ViuTV真人騷《全民造星IV》參賽者，被譽為「最美醫生」的「咖喱」黃雅慧，日前被爆遭任職的醫美中心終止合作，更被指控涉嫌未經授權將載有病人資料的文件帶離診所，已報警處理。咖喱黃雅慧曾在Threads上簡短回應：「公道自在人心」，昨晚（3日）再度在社交平台開腔，表示雙方並非僱傭關係，且無涉及外洩問題。

咖喱黃雅慧收到親友關心

咖喱黃雅慧昨晚在Threads上留言：「對於近日嘅言論太偏離事實，演變到好似係『偷竊』、『解僱』。收到無數朋友同屋企人嘅關心，知道大家真係都好擔心我。為免事件演變得更嚴重，我係呢度統一向大家做一個簡短既回覆」。

咖喱黃雅慧稱僅屬合作形式

咖喱黃雅慧續稱：「我公司同該公司係以合作形式經營業務，並非僱傭關係。再者，業務的經營地點係本人公司亦係我主理嘅地方，並無涉及外洩。由於事件即將會進入司法程序，法律團隊唔建議我現階段公開交代更多嘅事實，所以我只會交代咁多。」咖喱黃雅慧最後感謝親友信任：「多謝朋友們同屋企人喺呢段時間對我嘅相信同支持，我會繼續學習同成長，唔會辜負你哋對我嘅期望。」

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32歲的咖喱黃雅慧入行前曾在醫院任職醫生工作，2021年參加《全民造星IV》，因外貌甜美加上擁醫生專業身份，因而備受關注，可惜最終在40強止步。咖喱黃雅慧之後以自由身藝人保持曝光率，並從事醫美醫生工作。

咖喱黃雅慧：公道自在人心

不過咖喱黃雅慧於今年4月捲入曾任職的醫美中心風波，「Perfect Ten Medical Centre」於4月30日起發聲明，表示「終止與黃雅慧醫生（Dr. Wong Nga Wai）之所有合作關係。」事件起因「於2026年4月27日，本公司曾就存放於診所櫃內之相關文件去向向黃醫生作出查詢。當時黃醫生表示未曾取用或移動有關文件，並回應包括『無拎過』、『你哋啲嘢無搞過』、『有嘅我會拎出嚟』等說法。」

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就聲明所指「在進一步檢視及跟進過程中，發現有關文件之處理情況與當日所掌握之資訊存在不一致之處，並涉及未經授權接觸及帶離診所範圍之情況。」鑑於事件涉及病人資料及私隱，已就相關情況報警處理，並已通報香港醫務委員會及個人資料私隱專員公署，以作進一步跟進，同時保留一切法律權利。咖喱黃雅慧之後留言：「公道自在人心，是非只在時勢，一切已交給律師處理。」為自己澄清。

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