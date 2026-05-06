蕭正楠慘被粉絲離棄？苗僑偉黃日華現身演唱會風頭蓋過主角 人氣太勁遭瘋狂圍堵求合照

蕭正楠日前在中山舉行個人演唱會，全晚座無虛席，氣氛熱烈。除了粉絲的熱情支持，最讓他感動的，莫過於一眾圈中前輩專程包車拉隊捧場，當中包括苗僑偉、黃日華、劉江及曹永廉等，星光熠熠，足見他在圈中的好人緣。

黃日華驚喜站台「郭靖」甫士掀高潮

演唱會期間，氣氛推至高潮的一刻，便是苗僑偉與黃日華驚喜現身舞台，為好兄弟站台。三哥苗僑偉一出場，其型男氣場瞬即籠罩全場，引來尖叫聲此起彼落。而憑藉「郭靖」一角深入民心的黃日華，更在台上擺出經典的大俠甫士，讓全場觀眾興奮不已。這份跨越年代的兄弟情誼，讓台下的觀眾深受感動。好友曹永廉在後台接受訪問時，亦大爆蕭正楠一向深得前輩們疼錫，更開玩笑說自己這次特意前來，是主動充當好友的「助手」，幫忙招呼各位前輩。

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苗僑偉魅力蓋過主角蕭正楠

然而當晚的焦點，除了主角蕭正楠，還有那位無論走到哪裡都自帶光芒的「三哥」苗僑偉。儘管他只是以嘉賓身份出席，但其不減當年的魅力，使他輕易成為全場另一焦點。從網上流傳的照片可見，即使在觀眾席，苗僑偉亦被眾多眼尖的粉絲認出。面對粉絲熱情的合照請求，三哥均來者不拒，親切地與大家自拍，盡顯其親民作風。不少粉絲在演唱會後紛紛在社交平台，分享與三哥的合照，大讚他保養得宜，風采依然。

苗僑偉運動場上曾被粉絲包圍

事實上，苗僑偉的「吸粉」能力，絕不僅限於演唱會。網上流傳的另一段影片所見，即使是在運動場上，身穿球衣、汗流浹背的苗僑偉，身邊總是圍繞著一群熱情的女粉絲，爭相與他合照。影片中，一班女子足球隊的成員，被他的魅力所吸引，紛紛拿起手機，希望能捕捉這位「不老男神」的風采，而苗僑偉也是笑著合照，完全無明星架子。

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