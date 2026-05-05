邱淑貞廿年前「絕密湊女照」罕曝光 「最美兩寶媽」顏值爆燈零瑕疵 沈月沈日超可愛

隨著溫馨的母親節將至，作為「最美星二代」邱淑貞女兒沈月，率先在社交平台上分享了一份充滿愛的禮物。她發布了一張大約二十年前、極為珍貴的童年舊照，照片中，年幼的她與妹妹沈日依偎在媽媽邱淑貞的身旁，畫面溫馨動人。最引人注目的是當時正值顏值巔峰的邱淑貞，其精緻的五官與甜美的笑容，完全發揮出絕色美貌與魅力，這張照片勾起了無數粉絲對這位90年代「性感女神」的集體回憶，紛紛讚嘆邱淑貞的美貌。

邱淑貞偕女與工藤靜香母女世紀同框

除了溫馨的家庭舊照，事實上沈月在4月中，亦分享了一場星光熠熠的聚會。她與媽媽邱淑貞、妹妹沈日，一同和日本巨星木村拓哉的妻子工藤靜香，以及同為模特兒的女兒木村光希共進晚餐。這張跨越國界的合照，匯集了中日兩地的兩代女神，畫面極其養眼，被網民興奮地譽為「美人盛會」。照片中，邱淑貞與工藤靜香站在一起，兩位昔日的亞洲頂級偶像風采依舊，氣場強大，再次證明了美麗基因的傳承力量，成為了網絡上一時無兩的熱門話題。

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邱淑貞為慈善活動罕有現身

邱淑貞早前更罕有地公開露面，篤信密宗多年的她，身體力行支持慈善。她盛裝出席了「寺同道合慈善素宴2026」大型宴會，她此次破例出席，主要是為了力挺多年摯友曾志偉所參與的慈善項目，在現場零濾鏡的鏡頭下，雖然臉上可見自然的歲月痕跡，但其出眾的風采與氣質依舊，手腕上價值百萬的腕錶，更在不經意間流露出她婚後的富貴生活。

邱淑貞從性感女神到幸福闊太

回顧邱淑貞的演藝生涯，她憑藉甜美與性感兼具的獨特氣質，迅速在90年代香港影壇走紅，作品包括有《賭神2》、《赤裸羔羊》、《整蠱專家》等，成為一代人心中的「性感女神」。然而，在事業如日中天之際，她卻為愛急流勇退，於1999年嫁給時裝集團I.T創辦人沈嘉偉，從此息影，專心相夫教女，育有沈月、沈日、沈晨三位千金，將家庭經營得幸福美滿。

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