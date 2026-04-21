邱淑貞、工藤靜香合體世紀同框 沈月晒腿比木村光希更勝一籌

木村拓哉的太太工藤靜香繼早前陪大女木村心美出席活動後，近日則陪細女木村光希來港開工。昨日（20日）邱淑貞大女沈月在社交平台分享與媽媽、胞妹沈日，以及工藤靜香及其女兒木村光希（Koki）用餐的合照，吸引網民大讚是美人盛會。

沈月木村光希攬住合照

有指邱淑貞三母女與工藤靜香母女的聚會，由王友良促成。一代性感女神與日本永遠的偶像同框，勾起網民不少回憶。而沈月跟木村光希因年紀相近，一見如故，其中一張合照更見到二人相擁拍攝，可見交情不錯。照片中更見到沈月大晒長腿，意外搶Fo。

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沈月與木村光希交情甚篤，早前曾到首爾出席國際街頭時裝品牌活動，當時同場有韓團ENHYPEN成員JUNGWON、SEVENTEEN成員DINO、2NE1的DARA、BOYNEXTDOOR成員JAEHYUN與WOONHAK、新晉男團LNGSHOT等，一同見證品牌全新旗艦店盛大開幕。

工藤靜香多度陪女兒來港工作

而兩位母親邱淑貞及工藤靜香，早年已結下緣份，二人多年前曾同場參加「成龍盃」明星慈善賽車，在賽車場上碰頭。加上木村拓哉一家近年積極進軍亞洲市場，工藤靜香多度陪兩個女兒來港工作，因此在香港的曝光率相當高，同時抽空約圈中人聚會。

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