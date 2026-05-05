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汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇草蜢  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈

影視圈
更新時間：16:30 2026-05-05 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-05 HKT

現年78歲的「Liza姐」汪明荃與79歲的羅家英結婚17載，依然恩愛如初，是圈中的模範夫妻。去年，二人在TVB旅遊節目《帶阿姐看世界》中，汪明荃更首度披上嫁衣，接受不丹大師的祝福，羅家英情深一吻太太額頭的畫面，甜蜜滿瀉。昨日這對銀色夫妻結伴觀賞草蜢的紅館演唱會，並穿上一身搶眼的綠色Gucci情侶運動裝即時成為焦點，汪明荃卻被現場鏡頭捕捉到行動緩慢，需要旁人攙扶，其健康狀況引起外界關心。

汪明荃神情疲憊需攙扶

汪明荃昨晚化上精緻妝容，一絲不苟地到達紅館。不過，從現場畫面可見，她臉上未有太多笑容，神情略顯嚴肅。在場內被眾多熱情粉絲認出後，汪明荃雖然亦有揮手致意，但反應似乎不如以往般興奮。更令人注意的是，影片中汪明荃步履蹣跚，每一步都顯得小心翼翼，身邊需要一位年輕女性全程攙扶，狀態令人不禁有些擔心。

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羅家英精神矍鑠

相比之下，同樣穿上Gucci運動裝的羅家英則顯得精神飽滿。他緊隨愛妻身後，面色紅潤，笑容滿面，腰板挺得筆直，看起來神采飛揚，與老婆的狀態形成了鮮明的對比。汪明荃與羅家英攜手走過多年風雨，感情堅固，希望汪明荃只是暫時疲勞，並無大礙，網民都表示冀望汪明荃能好好休息，早日恢復最佳狀態。

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