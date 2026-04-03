汪明荃61歲台慶跳Hip Hop舊片翻Hit 低胸上陣濕身狂搖臀部超敬業 心境後生學AI終身學習

近日一段汪明荃在《萬千星輝賀台慶》中的跳舞片段，在網上再度瘋傳，引發網民熱烈討論。當年汪明荃以61歲之齡，挑戰Hip Hop風格的勁歌熱舞，更在水中濕身演出，其驚人的體能和專業精神，讓無數網民為之折服，紛紛表示「阿姐勁！respect」。

汪明荃水中濕身跳舞片瘋傳

該片段為2008年TVB台慶表演「街頭熱咖啡雨中舞」。表演中，汪明荃先以一曲自己的經典快歌《熱咖啡》開場，隨後畫風一轉，與一班年輕藝人包括徐子珊、王君馨、陳法拉、胡定欣等，大跳Hip Hop舞。汪明荃穿上一身型格街頭服飾，頭紥「雷鬼辮」，舞步強勁有力，完全跟上年輕人的節奏，表演高潮更是在舞台水池中上演，汪明荃與眾人濕身激舞，水花四濺，身穿低胸背心打底的她更跟一班後生女星狂搖臀部，場面極具視覺衝擊力，完美駕馭了這場高難度的演出。

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汪明荃被網民激讚好型

這段「神級」表演片段再度翻hit後，迅速在Threads洗版，有網民發帖感嘆：「Me 31歲時在外出15分鐘買外賣感到疲倦，汪明荃61歲時就這樣」，獲得過萬讚好。留言區中，網民紛紛表達敬佩之情，大讚「撐到而家真係憑實力」、「當有人話佢扮後生時，起碼佢體力夠扮，呢下已經贏晒」。亦有年輕網民表示驚訝：「乜原來阿姐可以咁型嘅？！」同時幽默地說，雖然看到的是Hip Hop舞，但腦海中卻自動播放著《熱咖啡》的旋律，可見汪明荃的經典形象深入民心。

汪明荃追上潮流學用AI

事實上，汪明荃現今雖然已經78歲，一直走在潮流尖端，從不與時代脫節，時至今日，她依然活躍於社交平台，包括使用IG時的「汪阿Tag」，便成為全城熱話，之後升級到懂得Tag上別人，變成「汪阿Tag」進階版。近期她更追上科技潮流，大玩AI生成技術，更發文向網民求教，真正是「活到老，學到老」。

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汪明荃活到老學到老