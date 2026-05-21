MC張天賦演唱會2026購票懶人包丨優先訂票+Urbtix抽籤攻略：日期/網址/票價一文睇清！

MC張天賦繼2023年紅館演唱會全場爆滿後，宣布將於2026年7月舉行全新的《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》，再度回歸紅磡體育館！這次演唱會以愛因斯坦「質能方程式」為主題，象徵MC音樂事業的新里程碑。想成功撲飛？除了早前的Cityline優先購票，官方最新公佈了Urbtix網上登記抽籤售票安排！《星島頭條》為您整理MC張天賦演唱會2026懶人包，一文看清日期、票價、Cityline及Urbtix抽籤門票等所有資訊！

MC張天賦演唱會2026詳細資訊

演唱會名稱：FWD富衛保險呈獻：《張天賦 E=MC² 演唱會 2026》

日期：2026年7月7日至10日、 加開7月11日

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1280 / $980 / $680

主辦單位：華納唱片有限公司

冠名贊助：FWD 富衛保險

指定信用卡：中銀Visa信用卡

指定電台：商業電台 叱咤903

撲飛攻略一：優先購票詳情（5月11日起）

鑑於上次演唱會門票「秒售」的盛況，想成功入場的歌迷們請務必mark實以下的優先訂票日期、平台和網址！

信用卡類別 優先訂票日期 時間 中銀Visa Infinite卡 5月11日 上午10:00 至 晚上11:59 所有中銀Visa信用卡 5月12日 至 13日 （加場開賣日：5月14日） 上午10:00 至 晚上11:59

優先訂票平台 ： Cityline

： Cityline 優先訂票網址： priority.cityline.com

撲飛攻略二：Urbtix 網上登記抽籤（最新公佈）

為了讓更多歌迷有機會買到門票，官方宣佈加開中銀信用卡優先購票（抽籤制）！大家毋須鬥快搶，只需在指定時間內完成登記即可參與抽籤。

網上登記抽籤日期 ：2026年5月14日（星期四）上午10時 至 5月15日（星期五）晚上8時截止

：2026年5月14日（星期四）上午10時 至 5月15日（星期五）晚上8時截止 登記平台 ：只限城市售票網 Urbtix（https://www.urbtix.hk）

：只限城市售票網 Urbtix（https://www.urbtix.hk） 中籤結果公佈 ：2026年5月22日（星期五）

：2026年5月22日（星期五） (成功登記抽籤人士可於Urbtix中籤結果專頁中輸入「登記參考編號」查詢，中籤者亦將收到個別電郵通知。)

公開發售日期：2026年5月27日（星期三） 上午10時至晚上8時 （中籤人士購票）

⚠️ 抽籤購票注意事項：

登記時段內成功提交登記人士中籤機會均等，毋須搶先登記。 中籤人士必須以登記抽籤時提供的同一張信用卡及其他資料完成交易，不得修改。 每人限購最多兩張門票。 是次演唱會將實施「延後取票」方案，打擊黃牛。

MC張天賦演唱會2026概念

這次演唱會的主題《E = mc²》極具巧思，象徵著MC在舞台上將「質量」華麗轉化為「能量」的過程。MC透露，這將是一場「MC」與「Emz」雙重人格的舞台演繹，探索顯性魅力與內心感性的統一與蛻變。為了呈現「一外一內」的層次感，海報視覺更特別找來一部火紅色的古董車作為主角，象徵著MC在舞台上耀眼奪目的魅力，同時也隱喻著他內心深處不為人知的一面。

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MC張天賦為演唱會積極備戰

為了以最佳狀態回饋歌迷，MC坦言已在三個月前啟動了「地獄式」體能訓練，希望能將「一嚿腹肌」進化成「一排腹肌」，並已開始排練舞蹈。他笑言：「最大的敵人係肚腩！」看來大家可以期待一個充滿力量與動感的舞台！

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