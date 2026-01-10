MC張天賦自揭地獄級經歷 家道中落與患癌父寄人籬下 雨夜被趕出街：佢將我哋啲嘢丟晒出街

樂壇小天王MC張天賦近日接受港台節目《音樂中年》訪問，罕有地深入剖白早年與患病的父親一同被趕出家門，經歷無家可歸的慘況。另外亦談及出道前最艱難的歲月，他透露在參加選秀節目《全民造星II》期間，曾面臨零收入、耗盡積蓄的困境。

張天賦家道中落回流香港

MC的本名為張天賦，由希望他「人如其名」的父親所改。據知他出身於富裕家庭，後來家道中落，更因成績差被送到加拿大讀書，此事成為父母離婚的導火線，為此他一直感到自責。MC在加拿大高中畢業後，因父親患上癌症，於是回流香港生活。為了追尋音樂夢，他成為街頭賣唱的Busker，同時做過冷氣技工等散工維持生計。在追夢的路上，母親曾勸他腳踏實地找份工作，唯獨父親是他最強大的後盾，鼓勵他「鍾意就去做」。

張天賦選秀期間陷困境

MC在訪問中憶述，人生最低潮的時期正是在參加《全民造星II》比賽期間。當時他為了追夢，近半年時間完全沒有收入，只能靠過往積蓄度日。在經濟拮据的同時，他的父親亦在此時病情加重，令整個家庭的狀況雪上加霜。

張天賦父子遭親戚欺騙

最讓他刻骨銘心的，是一次無家可歸的經歷。MC憶述，當時一家人寄居在由親戚介紹的住所，豈料後來才發現該名親戚一直在欺騙他們。真正的業主現身後，便將他們一家趕走。MC憶起當晚的畫面仍心有餘悸：「嗰個係惡夢，佢將我哋屋企啲嘢丟晒出街。」更不幸的是，當天正下著大雨，他和家人回到住所時，只見所有家當，包括他的結他、音響和衣服，都被棄置在街上並被雨水弄濕。MC形容：「好似拍電影咁」，而本身已抱病而消瘦的父親，面對此情此景更是怒火中燒。經濟、家庭、夢想的多重壓力，讓MC當時承受著巨大煎熬。MC表示當時不覺得生活艱苦：「我當時未知咩叫苦，因為我都未嚐過甜頭……我都未識得分係咪如意添呀！我只係覺得啲嘢發生咗，咪面對囉！」全靠樂天性格走出低谷。

MC張天賦緋聞女友Cherry疑「不經意」放閃？

MC喪父成最大遺憾

其實MC初出道時曾分享，父親在他進入《全民造星II》決賽前因癌症離世，未能親眼見證兒子的成功。MC憶述，在父親彌留之際，他向病榻上已無法言語的父親承諾，會努力實現夢想，不讓他有任何牽掛，父親則對他舉起了大拇指。MC坦言，對父親最大的遺憾是未能在父親最艱難的時候做個好兒子，以及父親無法在場見證他今天的成就。他曾在演唱會上獻唱《給缺席的人唱首歌》給天上的父親，數度泣不成聲。

MC在節目中談及過去，都坦言以往種種壓力曾令他出現驚恐症的症狀，會突然心跳加速、呼吸困難。然而，天性樂觀的他並未被逆境擊倒。回望過去，雖然那段日子極為艱難，但他認為正是這些經歷塑造了今天的自己。面對人生的不如意，他選擇積極面對，最終憑藉意志力走出陰霾，成就了今天在樂壇的佳績。