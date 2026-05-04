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MC張天賦演唱會2026懶人包｜7月紅館騷 一文睇清日期/票價/Cityline優先訂票攻略（附連結）

影視圈
更新時間：21:04 2026-05-04 HKT
發佈時間：21:04 2026-05-04 HKT

MC張天賦繼2023年紅館演唱會全場爆滿後，宣布將於2026年7月舉行全新的《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》，再度回歸紅磡體育館！這次演唱會以愛因斯坦「質能方程式」為主題，象徵MC音樂事業的新里程碑。想成功撲飛？優先訂票平台及網址等購票詳情現已公佈，《星島頭條》為您整理MC張天賦演唱會2026懶人包，一文看清日期、票價、Cityline門票等所有資訊！

MC張天賦演唱會2026概念

這次演唱會的主題《E = mc²》極具巧思，象徵著MC在舞台上將「質量」華麗轉化為「能量」的過程。MC透露，這將是一場「MC」與「Emz」雙重人格的舞台演繹，探索顯性魅力與內心感性的統一與蛻變。為了呈現「一外一內」的層次感，海報視覺更特別找來一部火紅色的古董車作為主角，象徵著MC在舞台上耀眼奪目的魅力，同時也隱喻著他內心深處不為人知的一面。

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MC張天賦演唱會2026詳細資訊

  • 演唱會名稱：FWD富衛保險呈獻：《張天賦 E=MC² 演唱會 2026》
  • 日期：2026年7月7日至10日
  • 時間：晚上8時15分
  • 地點：紅磡香港體育館
  • 票價：HK$1280 / $980 / $680
  • 主辦單位：華納唱片有限公司
  • 冠名贊助：FWD 富衛保險
  • 指定信用卡：中銀Visa信用卡
  • 指定電台：商業電台 叱咤903

撲飛攻略：優先購票詳情（5月11日起）

鑑於上次演唱會門票「秒爆」的盛況，想成功入場的歌迷們請務必mark實以下的優先訂票日期、平台和網址！

信用卡類別 優先訂票日期 時間
中銀Visa Infinite卡 5月11日 上午10:00 至 晚上11:59
所有中銀Visa信用卡 5月12日 至 13日 上午10:00 至 晚上11:59

溫馨提示：公開發售詳情尚待公佈，敬請密切留意官方消息！

MC張天賦為演唱會積極備戰

為了以最佳狀態回饋歌迷，MC坦言已在三個月前啟動了「地獄式」體能訓練，希望能將「一嚿腹肌」進化成「一排腹肌」，並已開始排練舞蹈。他笑言：「最大的敵人係肚腩！」看來大家可以期待一個充滿力量與動感的舞台！

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