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chill club頒獎禮2026丨駱振偉懶風趣主持風格被批災難級網民狂負評 盤點N宗罪尷尬到唔想睇？

影視圈
更新時間：16:30 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-04 HKT

新秀出身、曾任空少的駱振偉（Thor），自10年前加盟ViuTV後，機會接踵而來，獲公司力捧主持節目兼拍劇，更在多個大型節目上亮相，甚至擔任司儀一職。不過駱振偉繼早前在《第44屆香港電影金像獎》上獻唱，遭網民質疑「咪嘴」後，昨晚（3日）在《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》上的表現，同樣被網民嘲多懶音又「老套」，直指駱振偉任司儀「好尷尬」、「真係唔好笑」。

駱振偉接受建議態度照舊

ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》頒獎典禮昨晚舉行，駱振偉的司儀表現引發網上洗版式的討論。不少網民認為駱振偉的主持風格過時：「真心建議，Thor可唔可以唔好再『林。家。謙』、『黃。偉。文』咁樣講人名，好old school 好kam呀」。駱振偉回覆網民：「多謝你真心建議，『駱．振．偉』收到你，Im old school」。

駱振偉懶音問題嚴重

獲大量網民認同駱振偉表現出事：「仲要懶音超勁，靠把口搵食的真係要改下啲懶音啦」、「一早覺得佢尷尬」、「成個台最怕就係睇佢」、「佢做MC真係唔合適，個場氣氛熾熱咗，佢竟然叫大家靜啲。MC唔係應該搞氣氛嘅咩？」

駱振偉亂開玩笑惹反感

駱振偉在頒獎典禮上，又多番用「冇星到場」開玩笑，引來觀眾反感，認為這種玩笑非常不專業，留言稱「成晚到而家，有一半時間都係度講邊個冇嚟」、「不停抽冇嚟嘅歌手水」。

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41歲的駱振偉畢業於香港理工大學。曾在2004年參加「Teen Power Freshmen 選拔賽」奪冠，之後加入香港電台工作，直到2006年離職，轉做空少。駱振偉2007年參加英皇新秀歌唱大賽，獲得金咪大獎，直到2010年成為大國文化旗下藝人，並加盟Now TV，2016年轉投ViuTV，主持多個重點節目。

駱振偉結婚5年離婚收場

駱振偉於2019年與拍拖5年的丹麥機師Katrine結婚，但二人的婚姻僅維持5年，於去年宣布離婚。曾有傳聞指伍允龍的現任女友李蔓瑩（Renee）遭同性富貴髮型師前度暗指偷食人夫，有傳男方疑為駱振偉，不過駱振偉否認離婚涉及第三者。

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