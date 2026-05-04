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阿Mo李啟言索償案視像作供  李盛林牧師去世哥哥發溫馨全家福：父血肉之軀擋海量工作

影視圈
更新時間：13:11 2026-05-04 HKT
發佈時間：13:11 2026-05-04 HKT

MIRROR紅館演唱會意外至今近4年，受重傷的舞蹈員阿Mo（李啟言）向僱主「舞館有限公司」申請僱員補償。案件今日（5月4日）開審，以評估具體賠償金額。阿Mo本人透過視像形式作供，而原定出庭的父親李盛林牧師，已於上月不幸病逝，無法親身為兒子作證。

阿Mo李啟言視像作供

在此前的聆訊中，「舞館有限公司」一直缺席且拒收法律文件。法官羅麗萍當時斥責其行為是逃避責任，認為「不應該再等下去」，因此直接裁定阿Mo勝訴，確認舞館有限公司須負上法律責任，賠償金額則留待本次審訊評估。

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阿Mo兄揭李牧師擋下「海量事務」

李盛林牧師離世後，發放代禱信的責任由阿Mo的哥哥接棒。在最新一期的代禱信中，哥哥分享了一張溫馨的全家福，並抒發了失去父親後的心情，字裡行間充滿了對父親的思念與敬佩。

阿Mo兄明白李牧師辛苦

他寫道：「對唔住⋯我係一個唔係好識表達自己情緒嘅人⋯⋯喺我哋面前從來都唔覺得佢有咁多嘢要做，到佢走咗⋯⋯先知原來佢呢個血肉之軀所建成嘅堤壩係幫我哋擋咗幾多嘅洪水⋯⋯」他坦言，在接手父親留下的工作後，才驚覺父親一直默默承擔著「人所不能作的海量事務」。

阿Mo姊：爸爸對家人無微不至

阿Mo的姐姐亦在信中表示，整理遺物時，每件物件都勾起與爸爸美好的回憶，並感受到父親對家人無微不至的愛。她相信，天父是為了不讓爸爸承受太多痛苦，才這麼快將他接走。

阿Mo家人承受巨大壓力

信中提到，兄妹們不僅要面對喪父之痛，更要接手照顧病榻中弟弟阿Mo的長期重任，承認所承受的壓力「極其巨大且多面與多層次」，這不僅是體力消耗，更是心靈與信仰的雙重試煉。家人希望外界的禱告能成為他們的動力，讓他們繼續堅持下去。此外，信中也提及阿Mo的康復進展，指他已能熟練地用右手操控輪椅，並期望能有進一步的突破。同時，家人亦為母親李師母的胃口及心情禱告，祈求主的安慰。

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