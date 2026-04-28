阿Mo李啟言喪父後再發聲 澄清沒有為亡父李盛林牧師募捐 籲公眾提防騙徒

自2022年MIRROR演唱會發生嚴重意外後，舞者阿Mo李啟言的康復進展一直牽動著全港市民的心。在這段艱難的路上，他的父親李盛林牧師不僅為兒子討回公道四處奔走，更堅持每周發表代禱信，向外界傳遞阿Mo的最新狀況和父子間的深厚情感。李牧師的堅持與偉大父愛感動了無數網民，因此他近日的猝然離世，讓外界在感到愕然和悲痛的同時，也格外關心阿Mo與家人的情況。

李盛林牧師離世丨阿Mo澄清沒有為父募捐

在承受喪父之痛的時刻，阿Mo繼早前發文悼念父親後，今日（28日）再次於IG限時動態上發布帖文。他首先感謝外界連日來的關心：「呢幾日見到網上有一啲page有出post同埋文章去報道關於我屋企嘅事，感謝關心。」然而，他隨即話鋒一轉，鄭重澄清一個重要訊息：「但係我哋一家人並沒有借住近日嘅呢件事去透過任何機構募捐。」

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鑑於事件備受關注，阿Mo特別提醒所有關心他們一家的有心人，慎防有不法之徒利用他們家中的不幸進行詐騙。他呼籲：「所以請各位有心人，如果看到類似的文章夾雜着一些機構的募捐資料，請看清受款人。」文末，他再次寫道：「在此多謝各位的關心。」

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