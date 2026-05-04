周嘉洛幸獲「鄭官」釋放 曾自覺走不出「金城安」式演繹｜名人雜誌

入行十年的周嘉洛一直以處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「金城安」陪伴着觀眾，一直予人詼諧有活力的形象，角色彷彿成為了他的分身。雖然入行以來拍過不少作品，但要說到令人改觀並留下印象的角色，可說是今次在《正義女神》中的「鄭官」，此角甚至將他從「金城安」中解放，令人認識另一面的周嘉洛。撰文：李文偉 攝影：譚志光

周嘉洛曾受困於「金城安」這角色，但今次演繹性格完全相反的「鄭官」，卻予人脫胎換骨之感。

《正義女神》中的鄭官斯文中帶點威嚴，更令觀眾能靜靜細看周嘉洛的另一面，連顏值也成為話題，加上最近在綜藝節目《試真D》中身材也進化，令其人氣幾級跳。接到這個產生化學作用的角色，周嘉洛坦言第一個想法是非常有挑戰性，「因為法官和我真的很難掛鈎，尤其是2年前的我，仍未實踐過一些很認真的角色，怎會想到佳導（總監製鍾澍佳）有這樣大膽的想法，竟找我演這種嚴肅的角色。佳導說做喜劇的人可以做到很多事，俾到信心我令我沒有再質疑自己，抱住好熱衷、雀躍的心情去接受這個挑戰。」

私底下可以很「鄭邵文」

周嘉洛指這次演「鄭官」鄭邵文，他將角色想像成一個很安靜的自己。這樣的周嘉洛事實上存在，只是很少向大家展露這一面，「我有這一面的，但在外面見到大家，我通常選擇一個最主動、最有力量的方式，因為很想可以引起大家的互動，帶動多些氣氛，選擇用一個觀眾最熟悉的形象與大家見面。但如果在家中、或是與令我相處得很舒服的人見面時，其實我也可以很『鄭邵文』。（與張振朗、朱敏瀚等老友見面時的一面？）會有好多面、聚在一起運動時會認真、會靜會動，講不講話都可以，對住一班兄弟時是最全面的。」周嘉洛感謝佘詩曼領軍，令整個拍攝非常流暢，亦非常照顧大家，至於他與劇中姊姊蔣祖曼的「姊弟CP」亦產生化學作用，二人一冷一熱的互補，他大讚蔣祖曼的演繹充滿戲味，亦期待在另一新劇《武林》中的合作再令觀眾有不同感受。

自覺被「金城安」綁住

將另一面展現給觀眾，贏得了「顏值擔當」及人氣急升等收穫，周嘉洛認為是一件幸運的事，「因為觀眾不是必然要鍾意你，好感恩大家可以接受到，我也知道有些觀眾不習慣見到這樣的我，有種認識很多年的熟人在扮認真的感覺。我明白你們的，因為大家被金城安荼毒了、侵蝕了！希望大家和我一齊度過這個難關，我們不要被金城安打敗！」

憑着金城安一角入屋，周嘉洛坦言曾有過被角色綁住了的感覺，「我真的很理解，始終多年時間，有觀眾日日收睇而認為我就好像他，而我在外見到大家也選擇了這一面去互動，好多觀眾便將兩個人合而為一，初時我沒有在意，到後來參演其他正劇，我跟着劇本、角色去演出，結果會出現兩種例子：大家會覺得我仍是金城安，或者走不出他的演法，所以曾經有段時間令我很困擾。」

慢慢學習與角色相處

藝員訓練班出身的周嘉洛，也明白這種「雙生」的狀態並不是三言兩語可以解釋，需要時間好好梳理和相處，「我嘗試過用其他演法，但他好似一個不可改變的因素，做了很多都仍被認為是金城安，當時都有少少氣餒，好似被金城安搶走了周嘉洛的笑容。但金城安有少少周嘉洛，今次鄭官亦有周嘉洛在，即使有這個經歷，但我仍投放很多自己在不同角色上，因為不將自己放入角色當中，角色便不會立體，少了很多趣味，好似我為角色將自己都借出去了後，很多都拿不回來。」

周嘉洛學懂與角色相處後，也慢慢從不同的演出中，獲得觀眾的肯定，「後來我知道不是所有觀眾都有這個想法，不會覺得是金城安在演其他人，有些觀眾會抽絲剝繭，會用心去睇到我盡量在不同角色上做出分別，我便發現我走不出來，是因為我演技始終未成熟，可能我仍是只有周嘉洛和金城安兩種演法，我未做到有6種演法，或者我仍在發掘、摸索自己演技的過程中，他成為了一種不能夠忽視的影響力，如果將來有其他不同的角色，相信都對我有幫助，希望有足夠的演技去令觀眾不再戴住名為『金城安』的有色眼鏡去看我演出，而這副眼鏡是我幫大家戴上的。」

自認搞笑演繹唔算叻

周嘉洛認為觀眾喜歡叫他「安仔」，是因為大家視他為家人，自《正》劇播出後亦多了觀眾叫他「鄭官」，他亦希望將來可以接觸更多令他有不同想法的角色，甚至避開任何搞笑角色，由嚴肅如鄭官的角色，到變態和斯文敗類、生意人都想嘗試。問到對搞笑角色會否更有信心？周嘉洛表示：「其實我不覺得自己演喜劇特別叻，在《愛回家》中的喜劇演出，都要歸功給編劇，沒有他們就沒有3000集的《愛回家》，而且很多好笑的細節都是因為滕麗名，很多想法都是她構思出來，令這對母子關係可以這樣出色，我只是聽她的指示去執行，再加再減都是她安排。去到我自己演獨腳戲時，例如《痞子殿下》以及《寵愛PetPet》，我嘗試了加入自己的風格，但都覺得周嘉洛你真的不好笑，有些我自己的想法，反應出來真的好差，但亦令我上了好好的一堂課，原來我在創作上並不是特別叻，沒有滕麗名時我都幾渣，然後再試了幾部喜劇和正劇，到演多了，我發現以前的我以為自己已識很多，覺得很容易，原來喜劇是拍得越多便越困難。」

