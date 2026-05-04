王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年

現年54歲、一代天后王菲的前夫李亞鵬，自去年10月與第二任妻子海哈金喜宣布離婚後，感情生活一直備受關注。日前他以嫣然天使基金創辦人身份，時隔13年再度於香港舉辦慈善晚宴，成功募得超過336萬港元善款，成績斐然。然而於活動期間，他卻被網民拍得在酒店與一名神秘女子親密拖手，引發熱烈討論，並被指魅力沒法擋。

李亞鵬來港參與籌款晚會

據悉，李亞鵬此次是獨自一人來港，為嫣然天使基金慈善晚宴奔波。從他抵港到出席晚宴，全程雖顯低調，但臉上疲態難掩，表情不多，似乎為慈善事務勞心勞力。晚宴最終順利舉行，共籌得336萬港元，所有款項將用於唇腭裂兒童的專項治療。儘管身心俱疲，但李亞鵬親力親為的態度，足見他對慈善事業的投入。

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李亞鵬跟新女伴酒店密會？

李亞鵬於香港相當忙碌，網上流出一張震撼照片。李亞鵬在酒店內與一名外表猶如大學生的年輕女子親密拖手，狀甚親暱。照片曝光後，網民紛紛化身偵探，猜測女方身份。起初，有網民根據身形及輪廓，猜測該女子是與他離婚僅半年的前妻海哈金喜，更一度引發二人復婚的傳聞。亦有網民認為，既然是為「嫣然」籌款，在場的可能是其愛女李嫣。

李亞鵬和氣質女伴有牽手動作

然而，當該名女子的正面照曝光後，所有猜測均被推翻。照片清晰可見，該女子既非留著一頭黃色長髮的前妻海哈金喜，也非女兒李嫣。這位神秘女伴是一名配戴著眼鏡、留著清爽黑色短髮的女士。她身穿淺藍色恤衫搭配綠色長裙，外表斯文，頗有氣質，年齡約30來歲。在酒店內，她與李亞鵬相談甚歡，二人更被目擊有拖手等親密行徑。

李亞鵬僅離婚半年

李亞鵬與海哈金喜的婚姻僅維持了3年，離婚至今剛過半年，期間雖曾傳出復婚，但女方已公開否認。如今，李亞鵬在香港被拍得與這位氣質眼鏡女親密互動，不禁讓人猜測，他是否已悄然走出離婚陰霾，迎來了新的感情篇章。

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