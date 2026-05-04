Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-04 HKT

現年54歲、一代天后王菲的前夫李亞鵬，自去年10月與第二任妻子海哈金喜宣布離婚後，感情生活一直備受關注。日前他以嫣然天使基金創辦人身份，時隔13年再度於香港舉辦慈善晚宴，成功募得超過336萬港元善款，成績斐然。然而於活動期間，他卻被網民拍得在酒店與一名神秘女子親密拖手，引發熱烈討論，並被指魅力沒法擋。

李亞鵬來港參與籌款晚會

據悉，李亞鵬此次是獨自一人來港，為嫣然天使基金慈善晚宴奔波。從他抵港到出席晚宴，全程雖顯低調，但臉上疲態難掩，表情不多，似乎為慈善事務勞心勞力。晚宴最終順利舉行，共籌得336萬港元，所有款項將用於唇腭裂兒童的專項治療。儘管身心俱疲，但李亞鵬親力親為的態度，足見他對慈善事業的投入。

相關閱讀：王菲前夫李亞鵬自爆罹患淋巴癌  欠巨債生解脫念頭：大不了拜拜  二次檢查驚人結果出爐

李亞鵬跟新女伴酒店密會？

李亞鵬於香港相當忙碌，網上流出一張震撼照片。李亞鵬在酒店內與一名外表猶如大學生的年輕女子親密拖手，狀甚親暱。照片曝光後，網民紛紛化身偵探，猜測女方身份。起初，有網民根據身形及輪廓，猜測該女子是與他離婚僅半年的前妻海哈金喜，更一度引發二人復婚的傳聞。亦有網民認為，既然是為「嫣然」籌款，在場的可能是其愛女李嫣。

李亞鵬和氣質女伴有牽手動作

然而，當該名女子的正面照曝光後，所有猜測均被推翻。照片清晰可見，該女子既非留著一頭黃色長髮的前妻海哈金喜，也非女兒李嫣。這位神秘女伴是一名配戴著眼鏡、留著清爽黑色短髮的女士。她身穿淺藍色恤衫搭配綠色長裙，外表斯文，頗有氣質，年齡約30來歲。在酒店內，她與李亞鵬相談甚歡，二人更被目擊有拖手等親密行徑。

李亞鵬僅離婚半年

李亞鵬與海哈金喜的婚姻僅維持了3年，離婚至今剛過半年，期間雖曾傳出復婚，但女方已公開否認。如今，李亞鵬在香港被拍得與這位氣質眼鏡女親密互動，不禁讓人猜測，他是否已悄然走出離婚陰霾，迎來了新的感情篇章。

相關閱讀：王菲前夫李亞鵬官宣第二度離婚 3歲女兒跟小19歲嫩妻 女方曾爆經濟拮据須還巨債

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
3小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
47分鐘前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
12小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
23小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
3小時前
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
影視圈
10小時前
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
影視圈
14小時前
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
15小時前
ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮
11:31
ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮
影視圈
11小時前