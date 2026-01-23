王菲前夫李亞鵬自爆罹患淋巴癌  欠巨債生解脫念頭：大不了拜拜  二次檢查驚人結果出爐

王菲前夫、內地演員李亞鵬近年深受債務問題困擾，然而他所創立的「嫣然天使兒童醫院」近期亦傳出營運困難。屢遭逆境的李亞鵬，日前在直播中更驚爆自己被診斷患上淋巴癌，坦言當時非但不怕，甚至有「大不了拜拜」的解脫想法，其心理狀態令人憂慮。之後李亞鵬再度檢查，其結果亦告出爐。

李亞鵬爆患淋巴癌

李亞鵬在直播中透露，他早前到一間腫瘤醫院進行癌症早期篩檢，數日後竟收到訊息，指「我的胃裏面有淋巴癌」。面對這突如其來的噩耗，加上當時正為醫院的欠租問題奔波，李亞鵬直言並沒有時間感到害怕，反而產生了「解脫了也好，大不了拜拜」的念頭。外界猜測，他或許因長年背負巨額債務，身心俱疲，才會在面對癌症威脅時，出現如此負面的想法。

李亞鵬患癌虛驚一場

李亞鵬第二次詳細檢查，卻出現峰迴路轉的變化，結果顯示身體並無大礙，僅是「一點炎症」。李亞鵬形容這次經歷「是一種玄學」，雖然只是虛驚一場，但其消極的心態已引起網民的廣泛關注。

李亞鵬指李嫣「像她媽」

除了分享健康狀況，李亞鵬亦罕有地提及與前妻王菲所生的女兒李嫣。他回憶起2013年與王菲分開後，曾帶女兒到麗江度假，當時他準備了大量利是（紅包）讓大家搶，豪爽的作風卻被女兒提醒要「摟著點」，意指要精打細算。

李亞鵬6字藏跟前妻關係玄機？

李亞鵬笑稱，女兒在金錢觀念上與自己闊綽的個性截然不同，反而「像她媽（王菲）不像我」。這句說話隨即引發網民熱議，不少人認為，這句無心的玩笑，正正揭示了他與王菲雖然離婚多年，但關係並未交惡，依舊保持著友好。

