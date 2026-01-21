李亞鵬拍片交代醫院陷財困危機風波 驚揭王菲匿名十年捐近4000萬為前夫善後？

王菲與前夫李亞鵬當年因女兒李嫣天生裂顎，要到美國接受矯型治療，之後二人在內地創辦嫣然天使基金，又在北京成立嫣然天使兒童醫院，救助唇腭裂兒童。不過近年屢次傳出李亞鵬陷財困，連醫院亦因拖欠逾2,600萬房租，面臨迫遷甚至有倒閉危機。有網民翻出王菲自離婚後，曾多度向基金會捐錢，引起網民熱議。

李亞鵬稱醫院加雙倍租金

近日李亞鵬針對嫣然天使基金、北京嫣然天使兒童醫院的問題，兩度拍片交代，在1月14日曾發布長達30分鐘的「最後的面對」視頻，提到醫院於2009年租下現址，三年後開業，直到2019年10年租約期滿，而房東要求將租金翻倍，李亞鵬坦言：「雖然租金太貴，但醫院搬家不是小事。」因此續租時，由年租金原每年約500萬人民幣（約559萬港元），上調至1,000萬人民幣（約1120萬港元）。

李亞鵬於1月17日再次拍片「致關心嫣然的朋友」，提到北京嫣然天使兒童醫院：「它不具備公開募集善款的資質，我們沒有辦法在網絡上公開」，基金會於2006年成立在中國紅十字會之下，而醫院是一間獨立法人資格的民辦非營利醫院。李亞鵬感謝在過去兩天，有超過18萬人捐款，籌得1,013萬人民幣（約1,134萬港元）的善款，可為唇腭裂患者完成約1200多次手術。

王菲默默支援基金會

原來王菲多年來仍默默支援嫣然天使基金會，有網民翻出王菲與李亞鵬離婚後，雖然已不再參與管理，卻在2013年離婚後至2023年的10年間，以匿名的方式向嫣然天使基金會累計捐出3,268萬人民幣（約3,869萬港元）。王菲捐款一事，直到2023年基金會的財務透明化改革後，才被曝光。

