《中年好聲音3》富婆劉曉昆豪宅曝光 巨型露台擁無敵海景 樓底勁高落地玻璃彰顯品味

38歲的劉曉昆，因參加TVB選秀節目《中年好聲音3》而聲名鵲起，不僅以其穿透力十足的歌聲征服聽眾，其億萬身家背景，更讓她成為話題人物。近日，一段她在家中做運動的影片流出，意外將其居住的半山超級豪宅公諸於世。影片所見，其豪宅內部空間極為寬敞，設計盡顯奢華氣派。客廳擁有極高的樓底與一整面巨型落地玻璃窗，室內以簡約米白與高雅的香檳金色為主調，處處彰顯不凡品味。

劉曉昆豪宅奢華內部意外曝光

從影片細節可見，豪宅的每一處都經過精心佈置。客廳中央擺放著歐洲頂級設計師品牌的梳化，牆上掛著風格獨特的現代藝術畫作，增添了幾分藝術氣息。客廳外有著超大露台，可以看到 維港無敵靚景，室內配以白色為主色，木造的地板流露出低調氣派，而於露台的邊緣，更放滿超過30支名酒，盡顯富貴氣派一面。

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劉曉昆曾被「小三」短訊騷擾

劉曉昆事業成功的背後，感情道路卻異常坎坷。早前她剖白了那段鮮為人知的離婚經歷。她透露，在懷著第二胎九個月、即將臨盆之際，竟發現前夫出軌。當時她獨自在香港待產，身心俱疲，而前夫卻在此時選擇失聯，時間長達一年半。在這段孤立無援的日子裡，她不僅要面對新生兒的照顧壓力，更曾遭受「小三」的短訊騷擾，精神狀況一度瀕臨崩潰。

劉曉昆狠撇失聯前夫自食其力

儘管前夫在一年半後回頭，表示不願離婚，但經歷了漫長等待與心靈掙扎的劉曉昆，早已決心放手。她堅定地拒絕了復合的請求，認為「這個家不是你想來就來，想走就走」。在家人的全力支持下，她毅然決然地辦理了離婚手續。劉曉昆坦言，疫情初期，前夫停止支付任何費用，她只能依靠自己的積蓄和家人的資助撫養孩子。這段經歷讓她深刻體會到，委曲求全並不能換來幸福，女性必須勇敢地為自己而活。

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