中年好聲音3丨富婆選手劉曉昆罕談離婚內情 臨盆前老公出軌失聯 遇小三挑釁：個女仔鬧我

來自北京的38歲劉曉昆因參加TVB真人騷選秀節目《中年好聲音3》而受到關注，除了因為劉曉昆擁有一把靚聲外，其富有背景亦引來網民好奇。劉曉昆曾稱自己育有一對子女的單親媽媽，爸爸在內地做煤炭生意，其後發現劉曉昆居住於半山豪宅，而且又是年薪過千萬的女強人，背景十分雄厚。

劉曉昆罕有提及離婚經歷

劉曉昆近日宣傳新歌《四萬萬光年》，日前她接受訪問，罕有提及離婚經歷，她表示懷有第二胎時發現老公出軌，當時她孤身一人在香港待產，之後老公失聯長達一年半，期間又曾被「小三」騷擾，雖然老公最後回頭要求不離婚，但遭她堅決拒絕，劉曉昆在家人支持下決定離婚。

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劉曉昆臨盆前夕發現老公出軌

劉曉昆在訪問上罕談這段離婚經過：「我有咗第二個仔嘅時候，我發現人哋（前夫）有咗第二個，嗰陣我已經九個月，就快要生，因為我哋有小朋友，嗰陣我都仲未想離婚，我讀緊Master，然後又離婚，仲要帶住兩個小朋友，我當時有諗過唔離婚，為小朋友堅持呢件事，小朋友一定是有爸爸媽媽喺埋一齊。但係嗰一位（前夫）差唔多有一年半冇返香港，生完仔都搵佢唔到。」劉曉昆稱前夫最終在一年半年後回來：「佢返嚟話唔想離婚喇，但係一年半我都冇見到佢，我喺呢一年半我已經足夠去恢復我自己的心情，所以我當時就話唔得，冇可能再同你一齊，而且呢個屋企唔係你想嚟就嚟，想走就走，跟住我哋開始搞離婚。」劉曉昆亦寄語同路人可以大膽一些，不用委屈自己：「我有朋友幫我，查到嗰個女仔係乜嘢人，嗰陣我坐完月，嗰一位（前夫）返過嚟一次話同我離婚，我都有問佢係咪可以唔離，然後嗰一位就話我乜嘢都知道，嗰一位就話個女仔（第三者）都咁大年紀，所以要對佢負責任。」

劉曉昆曾被小三發短訊狂鬧

劉曉昆續說：「我唔明白點解佢會同我講呢啲說話，所以嗰陣精神狀況一定唔好，會無端端喊，又要照顧小朋友，仲唔可以畀屋企人知，所以係好辛苦的。不過我自己覺得我好幸運。因為每一段時間，我非常唔開心嘅時候，都會有一啲朋友突然間衝出嚟幫我。」劉曉昆坦言當時很討厭小三：「我有一段時間做全職家庭主婦，屋企人有資助我，嗰一位知道自己有問題，所以都有畀少少錢我，但疫情差唔多開始嘅時候，佢就一分錢都唔畀，我就靠自己。嗰個女仔都有發短訊鬧我，我唔明點解呢個世界會有啲咁嘅人，我冇憎佢，反而覺得唔值得為呢個男人，明知做咗會令我唔開心，即係唔再意，所以真係唔好嘥時間。」劉曉昆曾表示懷孕期間由北京移居香港，當時在香港教育學院攻讀碩士學位，有指因為朝九晚五的工作難以兼顧家庭，最後轉行做保險，雖然很早和孩子們的爸爸分開，不過她的媽媽一直為她照顧孩子，兩個孩子都很愛她，一直支持她做令自己快樂的事。

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劉曉昆任職保險估計年賺過千萬

劉曉昆2017年已是保險公司的最高營業額新人，睇簡介不足一年就做到TOT（頂尖會員），有幾年的營業額更是全公司最高頭10名或頭15名內，估計年賺過千萬。翻查資料，劉曉昆畢業於北京舞蹈學院音樂劇系，曾在內地演出過不話劇及音樂劇，亦有創作歌曲及小說經驗，曾參加2008年北京奧運閉幕式排練榮獲「奧運先鋒」稱號。劉曉昆曾在IG曝光了自己位於半山的豪宅，超大露台一望無際維港靚景， 露台的邊緣更放滿超過30支靚酒，十分豪氣。劉曉昆的豪宅以白色為主色，面積極為寬敞，木造的地板流露出低調氣派。